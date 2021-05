Eberbach. (by) Abgesehen von dem einen abgelehnten Bauantrag wurden die übrigen Anträge im Bau- und Umweltausschuss weitgehend durchgewunken. So erteilten die Mitglieder bei einer Enthaltung dem Antrag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses mit drei Carports im Plangebiet "Ledelsweg-Klingenacker" das gemeindliche Einvernehmen. Der Bauantrag war bereits im März und September 2020 Gegenstand in den Sitzungen. Zwischenzeitlich wurden geänderte Planunterlagen im Rahmen eines vereinfachten Bauantragsverfahrens vorgelegt. "Die Überschreitung der Baugrenze wurde deutlich verringert, die Überschreitungen des Maßes der baulichen Nutzung auf das zulässige Maß zurückgenommen", führte Bauamtsleiter Detlef Kermbach aus.

Einstimmig befürwortet und "durchgewunken" wurden diverse Bauanträge wie der Abbruch eines vorhandenen Gebäudes und Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Straße "Am Ledigsberg" oder die Errichtung von zwei indirekt beleuchteten Werbeanlagen im Neuer Weg. Zustimmung fand auch der Anbau an ein denkmalgeschütztes Gebäude in Lindach. Geplant ist die Herstellung von insgesamt drei Wohneinheiten. Ebenfalls keine Einwände gab es gegen den Bau eines Einfamilienhauses mit Carport im Ortsteil Gaimühle.

Beim Anbau und der Aufstockung eines bestehenden Wohnhauses im Plangebiet "Lichtgut-Alte Dielbacher Straße" darf die zulässige Dachneigung unterschritten werden, um eine möglichst große Dachfläche zur fotovoltaischen Nutzung zu erhalten. Gleiches gilt für den geplanten Neubau eines Wohnhauses im Plangebiet Brunnengarten-Heuacker. Am Hohenstaufen-Gymnasium soll der Verbindungssteg erneuert werden, ebenso zwei Fluchttreppen.

Unterschiedliche Meinungen gab es zur einzigen Bauvoranfrage. Sie bezog sich auf den Neubau eines Wohn-Hochhauses mit 38 Wohnungen in zehn Vollgeschossen im Bereich Stettiner Straße. Wie der Bauamtsleiter anmerkte, gebe es dazu bereits mehrere Einwände der Miteigentümer. "Der Voranfrage müssen wir zustimmen", so Kermbach. "Es geht nur um die bauplanungsrechtliche Situation, darum, ob es grundsätzlich möglich ist. Die Prüfung macht das Baurechtsamt", merkte Bürgermeister Peter Reichert an.

Mit Automatismus und vorauseilendem Gehorsam habe er ein Problem, so Georg Hellmuth (CDU). "Wenn wir nur so abstimmen können, bräuchten wir gar nicht erscheinen." "Fakt ist, dort darf baurechtsamtlich geplant werden. Stimmen wir dagegen, wird das Baurechtsamt die Entscheidung ersetzen", so Reichert. Schließlich stimmte der Bauausschuss der Voranfrage mit sechs zu fünf Stimmen zu. "Über den Bauantrag können wir dann entscheiden", merkte Lothar Jost (AGL) an.