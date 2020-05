Eberbach. (MD) Plötzlich und unerwartet verstarb Ende März im Alter von knapp 81 Jahren Günther Ihrig. Der geschätzte, sozial sehr engagierte Eberbacher brachte sich jahrzehntelang besonders beim Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ins gesellschaftliche Leben der Stadt ein.

In Heidelberg geboren, wuchs Ihrig auf dem Neckarhäuser Hof auf. Nach Schulbesuch und Lehre als Drogist leitete er in Rauenberg eine Drogerie, ehe er zur damaligen Firma R.P. Scherer kam. Er absolvierte eine Ausbildung zum Laboranten und leitete viele Jahre den Wareneingang. Insgesamt 37 Jahre war Ihrig für Scherer/Catalent tätig und dort auch im Betriebsrat aktiv. Bereits 1966 zog er mit seiner Frau Ute, die er ein Jahr zuvor geheiratet hatte, nach Eberbach. In die Arbeiterwohlfahrt trat Günther Ihrig 1978 ein und übernahm 1979 den stellvertretenden Vorsitz des Ortsvereins. 1989 übernahm er die Spitze.

Stets war ihm seine Frau Ute, die der Awo ebenfalls seit 1978 angehört, eine wertvolle Stütze. Der jährliche Seniorennachmittag mit buntem Programm zog Hunderte älterer Mitbürger in den großen Saal der Stadthalle. Liebevoll verpackte Weihnachtspräsente überreichten er und seine Mitstreiter jedes Jahr an Bedürftige. Auch bei den Ferienspielen für Kinder war er in hohem Maße engagiert. Bei bei den Awo-Sammelwochen zugunsten Hilfsbedürftiger erreichte der Ortsverein kreisweit meist das Spitzenergebnis. Als er im Herbst 2007 den Vorsitz abgab, wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bei der SPD wurde Ihrig für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Das große Hobby Ihrigs war der Wald, in dem er gerne Brennholz machte. Spaß machte ihm bis zuletzt das Nordic-Walken mit seiner Frau. Günther Ihrig hinterlässt neben seiner Frau zwei Kinder und vier Enkel. Seine Beisetzung findet im kleinsten Familienkreis statt.