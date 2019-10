Eberbach. (cum) Üblicherweise sind Spenden und Schenkungen an die Stadt Formsache. Das Geschenk, das der Gemeinderat am Donnerstag annahm, ist jedoch ein besonderes: Mehr als 20 Werke des 2008 verstorbenen Eberbacher Künstlers Armin Stähle übergibt seine Witwe Anita Stähle dem Stadtmuseum.

Von vorigem Oktober bis zum April waren Stähles Leben und Werk mit Ausstellungen im Rathaus, in der Galerie Artgerecht und im Museum gewürdigt worden.

Nun bekommt das Museum mehrere herausragende Bilder, darunter das Ölbild "Loreley in Eberbach", das Aquarell "Jazzkonzert", eine Mappe mit 21 Jazz-Skizzen und die Federzeichnung "Onkel Doktor". Auch die Radiermappe "Twiggy im Wandel der Techniken", die Radierungen "Mein Elternhaus" und "Eberbach" sowie die Federzeichnung "Onkel Doktor" gehören zu der Spende. Die Bilder des gelernten Schriftenmalers und Lehrers zeichnen sich oft durch ihre kräftigen Farben, die atmosphärische Dichte und seine Liebe zur Musik, vor allem dem Jazz, aus. Der Wert: unbezifferbar. Sigrun Paas freut sich schon auf Stähles Bilder. "Damit machen wir auf jeden Fall etwas", sagt die stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins, "wir überlegen uns noch was. Da werden wir einen Platz finden." Vorstellbar seien beispielsweise auch Sonderschauen, etwa zu Weihnachten oder Jubiläumstagen. Zwei weitere Bilder erhielt das Museum von einem anonymen Spender: zum einen ein Ölgemälde eines unbekannten Künstlers mit einem Porträt eines Eberbacher Bürgermeisters aus der Biedermeier-Zeit, also dem frühen 19. Jahrhundert, zum anderen ein Druck mit der Ansicht eines nicht mehr vorhandenen Eberbacher Stadttors. Hier wird der Wert auf rund 700 Euro geschätzt.

Dazu nahm der Gemeinderat am Donnerstag weitere Spenden an die Stadt an. Ein anonymer Spender stiftete 1200 Euro für eine Bank am Radweg unterhalb der Beckstraße.

Der Gewinnsparverein der Volksbank spendet der Dr.-Weiß-Förderschule 250 Euro. Bücher und Medien im Gesamtwert von 360 Euro gingen von Juli bis September an die Stadtbibliothek.