Von Christofer Menges

Eberbach. Jesse gibt alles. Er gurrt und kreischt wie Prince, er schnurrt mit Schmelz wie Ed Sheeran, er turnt auf der Bühne herum und reißt, den angedeuteten Schnäuzer hat er schon, den Arm hoch wie Freddie Mercury – und vor ihm steht ein Haufen bewegungslosen Blechs.

Wo Jesse Tellem bei einem großen Festival wahrscheinlich problemlos tausende von Leuten zum Tanzen bringen würden, zwitschern am Dienstag Vögel, vom nahen Tennisplatz hört man Bälle ploppen, von überm Neckar schlägt um sechs die Kirchturmuhr. Der Sound auf dem Autokinoplatz in der Au kommt statt aus großen Boxentürmen aus Radios. Ein Audi A3 mit fettem Bass beschallt den Festplatz wenigstens ein bisschen.

Für Jesse Tellem, das Soloprojekt des Eberbacher Sängers und 61inch-Frontmanns Jesse Safferling, ist der Auftritt beim Autokino der erste außerhalb Mannheims. Die Debütshow mit großer Band wurde bei Safferlings Abschlusskonzert an der Popakademie in Mannheim gefeiert. In Corona-Zeiten müssen abstandshalber die WG-Kumpels Louis Leibfried an Gitarre, Keyboard und am Mikro sowie Adrian Bauer an Bass, Keyboard und Trompete auf der Bühne reichen. Und sie reichen.

Seit dem vorigen Jahr hat Jesse Safferling seine Songs noch einmal verfeinert, das Repertoire erweitert. 16 Songs hat die Band für 1 Stunde 15 Minuten Programm im Gepäck, darunter etliche neue und einige mit Hitpotenzial.

Blick in den Maschinenraum: Maxi Böhme hat die Kameras für die Übertragung im Blick.

An die skurille Situation ohne Publikumsreaktion außer hupen muss sich das Trio anfangs noch gewöhnen. Mit "Home" und den Schmusesong "Lover like me" und "Into you" tasten sich die Drei rein. Der Sound ist für eine Drei-Mann-Band satt – und vor allem vielseitig. Soul, Rhythm’n’Blues, Pop, Rock, Hiphop: Safferling, der mit 61inch eher die härtere Schiene bedient hatte, hat sein Repertoire mit seinem Soloprojekt enorm erweitert. "AhaAhh", eine Rockhymne für die große Festivalbühne, kommt bei der Livepremiere mit schwerem Wahwah aus Leibfrieds Gitarre. Ob jemand im Auto mitsingt? Schwer zu sagen.

Die Songs sind ausgetüftelt, machen Spaß und in der Abendsonne gute Laune: "Can it get better?", singt Safferling.

Es kann! "Let it all out" kommt als treibende Funknummer. Bei "Run Wild" wechselt Safferling zwischen Rap und Gesang. Und natürlich spielt die Band "Warrior", den Song, der beim Abschlusskonzert groß gefeiert wurde und bei dem Bauer neben allem, was er sonst noch spielt, auch noch in die Trompete bläst – großes Festivalkino auf der kleinen Autokinobühne. Nach einer Zugabe muss pünktlich Schluss sein. Im Abendprogramm läuft der Oscar-gekrönte Film "Parasite". Die 32 Zuschauer in 20 Autos feiern die ungewöhnliche Rockshow-Premiere mit einem dreiminütigen Hupkonzert. Ausverkauft war die Show nicht, sehens- und hörenswert aber allemal.

Ausgebucht waren im Autokino bislang nur Filme: die erste Vorstellung von "Das perfekte Geheimnis",, "Die Känguru-Chroniken", "Udo – mach dein Ding", "Joker" und "Feuerwehrmann Sam". Laut Kulturamt kamen bislang im Schnitt 25 Autos mit 55 Besuchern zu den bisherigen Veranstaltungen. Die Höchstgrenze liegt bei 50 Autos. Das Klassikkonzert – es gab nur zwei Anmeldungen – wurde abgesagt. Um Jesse Tellem zu hören, hörten einige extra früher mit der Arbeit auf, um unter der Woche pünktlich zum frühen Konzertbeginn um 17.30 Uhr in der Au zu sein. Wer das beim heutigen Live-Auftritt der Wohnzimmertouristen nicht schafft oder aus anderen Gründen nicht von zuhause wegkann: In Teilen Eberbachs ist der Ton aus dem Autokino über die UKW-Frequenz 100,9 MHz mit guter Antenne empfangbar. So kommt der Sound, wenn schon nicht auf den Fernsehschirm, so doch übers gute alte Radio in die heimischen Wohnzimmer.

Für Jesse Tellem gibt es hingegen nur eins: So schnell wie möglich raus aus dem Wohnzimmer und rauf auf die großen Bühnen.

Info: Am heutigen Donnerstag ist im Autokino das nächste Konzert mit Musikern aus Eberbach zu sehen: Um 17.30 Uhr spielen die Wohnzimmertouristen. Tickets gibt es für Kurzentschlossene noch unter www.eberbach.de.