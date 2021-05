Eberbach. (RNZ) Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) der Eberbacher GRN-Klinik wurde personell aufgestockt und mit modernen Geräten ausgerüstet. Das teilte die Klinik dieser Tage mit. Damit setzt das Eberbacher Krankenhaus die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses um, in dem Krankenhäuser, Krankenkassen, Ärzte und Patientenvertreter zusammenarbeiten. Ziel ist eine schnellere und patientenorientiertere Behandlung.

Besonders im Hinblick auf an Covid19 erkrankte Patienten, die bei schweren Verläufen intensivmedizinisch behandelt werden müssen, hätten die Patienten einen Vorteil, wenn die Behandlung auf höherem medizinischen Niveau schon in Notaufnahme begonnen werden könne, so die ärztliche Leiterin der ZNA und Oberärztin der Inneren Medizin, Magdalena Dietz. "Wir halten jetzt neue Geräte vor, die eine notfallmedizinische Erstversorgung rund um die Uhr gewährleisten. Dass in unserem Schockraum nun auch intensivmedizinische Behandlungen möglich sind, verschafft dem Patienten in einer Akutsituation einen zeitlichen Puffer bis zur anschließenden Verlegung auf die eigentliche Intensivstation der Klinik", sagt Dietz. Außerdem seien die Sprechstunde und die Aufnahmestation der Klinik von der Notaufnahme getrennt worden. Dadurch seien zusätzliche Räume frei geworden, die zur Notfallversorgung und Behandlung unter isolierten Bedingungen genutzt werden könnten.

Bereits vor etwas mehr als einem Jahr hat die Klinik nach eigenen Angaben mit dem "Manchester Triage System", kurz MTS, ein neues System zur Patientenaufnahme in der Notaufnahme eingeführt, das sich bewährt habe. Das hat mit der in Zusammenhang mit Corona viel diskutierten Triage, bei der es um ärztliche Entscheidungen über Leben und Tod von Patienten geht, erst einmal nichts zu tun. Bei dem Manchester-Triage-System nimmt eine Pflegefachkraft direkt nach Eintreffen der Patienten eine Ersteinschätzung des gesundheitlichen Zustandes vor, um die Behandlungsdringlichkeit der jeweiligen Erkrankung zum aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen und sie dann in Notfallstufen einzuteilen. So können lebensbedrohlichen Erkrankungen priorisiert werden.

"Wir wenden das MTS bei allen Patienten an, die selbstständig die Notaufnahme aufsuchen, also auch bei denjenigen, die vom Rettungsdienst gebracht werden", erklärt Benjamin Müller, Pflege-Leiter der ZNA: "Durch das breitgefächerte Behandlungsspektrum der Klinik kann eine Vielzahl der Notfälle bei uns direkt stationär weiterbehandelt werden."

Durch die Umstrukturierung hätten viele Abläufe in der Notaufnahme optimieren werden können, stellt Klinikleiter Tim Egger fest. In der Notaufnahme in Eberbach arbeite ein junges, engagiertes Team, "das sowohl chirurgisch und internistisch als auch intensivmedizinisch höchste Kompetenz vorweisen kann", so Egger.

Zusätzlich verstärkt werde das Team in Eberbach seit kurzem von einem eigenen Projektmanager, der für die intensiv- und notfallmedizinische Schulung des Personals in der Notaufnahme zuständig ist. Auch bei der Qualifikation der Mitarbeiter der ZNA habe sich einiges getan: "Im Rahmen des GBA-Beschlusses wurde für Pflegekräfte eine zweijährige Weiterbildung für Akut- und Notfallmedizin etabliert, die die qualitativ hochwertige dauerhafte Versorgung der Patienten in der ZNA sicherstellt. Diese Zusatzqualifikation ermöglichen wir allen Mitarbeitern bei uns", sagt Müller. Neben dem Pflegepersonal absolvierten auch die Ärzte der Klinik spezielle Weiterbildungen in notfallrelevanten Themen.

Die Zentrale Notaufnahme der Eberbacher GRN-Klinik ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt und telefonisch rund um die Uhr unter 06271 / 83 444 erreichbar.