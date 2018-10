Eberbach. (rnz) Inzwischen hat er schon Tradition: Der alljährliche Patienten-Informationstag der GRN-Klinik Eberbach, der in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet. Die interessierte Bevölkerung ist eingeladen, sich durch Experten-Vorträge am Dienstag, 9. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in der Stadthalle unter dem Motto "Rundum versorgt" einen Überblick über aktuelle Angebote der Klinik am Scheuerberg zu verschaffen. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Stefan Dallinger. Der Eintritt ist frei, ein kleiner Imbiss inklusive.

Zum Einstieg geht es um das künstliche Schultergelenk: Wann ist ein Kunstgelenk an der Schulter notwendig und sinnvoll? Welche modernen Prothesen stehen heute zur Verfügung? Wie sind die Langzeitergebnisse? Danach geht es mit dem Herz weiter: mit Informationen zu Verfahren der Diagnostik und Behandlung von Herzklappenerkrankungen.

In weiteren Vorträgen werden Möglichkeiten der Prävention, Diagnostik und Therapie von Darmkrebs aus internistischer Sicht sowie moderne Operationsverfahren dieser Erkrankung vorgestellt. Es folgt ein Überblick über die Methoden der Palliativmedizin, deren Ziel es ist, Beschwerden zu lindern, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist. Abschließendes Thema ist die überaktive Blase und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Nach der Begrüßung um 17 Uhr durch Martin Hildenbrand, Leiter der GRN-Klinik Eberbach, und einem Grußwort von Bürgermeister Peter Reichert beginnt Martin Stark, Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie, um 17.15 Uhr seinen Vortrag über das künstliche Schultergelenk,

Weiter geht es um 17.35 Uhr mit "Neue Verfahren zur Diagnostik und Behandlung von Herzklappenerkrankungen" von Dr. med. Haitham Abu Sharar, stellvertretender Chefarzt Kardiologie und Angiologie.

Um 17.55 Uhr folgt der Vortrag "Darmkrebs vermeiden, Darmkrebs diagnostizieren, Darmkrebs therapieren" von Bernhard Nitsche, Chefarzt Innere Medizin und Ärztlicher Direktor.

Nach einer kurzen Pause und einem kleinen Imbiss geht es um 18.45 Uhr weiter mit "Moderne Operationsverfahren bei Darmkrebs", einem Vortrag von Thorsten Löffler, stellvertretender Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie.

"Was bedeutet Palliativmedizin?" Dieser Frage geht um 19.05 Uhr Mathias Schmidt, Chefarzt der Anästhesie, nach. Um 19.25 Uhr geht es um "Die überaktive Blase", Referent ist Jan Voegele, Chefarzt der Urologie.

Moderiert wird der Abend von Martin Stark und Thorsten Löffler. Nach jedem Vortrag sowie in der Pause besteht die Möglichkeit, den Referenten individuelle Fragen zu stellen.