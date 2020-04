Eberbach. (emb) Am Samstagabend ist Eberbach mal wieder im Fernsehen:

Es sind Bilder wie aus einer anderen Welt, einer Zeit, in der man in Eberbach noch nicht darüber nachdachte, wie man sich in seiner Umwelt bewegt. Am 10. März war das Corona-Virus noch eine Sache, die woanders stattfand. Auch wenn die Einschläge näher kamen: es war der Tag, an dem die Bundesländer der Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn folgten, wonach öffentliche Veranstaltungen mit über 1000 Menschen abgesagt werden sollten. Ein Markt-Tag in Eberbach fiel nicht in diese Kategorie, schon gar nicht bei nasskaltem Nieselwetter. Damals wünschten sich die meisten vor allem, dass das endlich aufhören solle. Und einige, dass Eberbach gewinnen möge, im Wettstreit mit dem pfälzischen Nieder-Olm. An diesem Tag war ein Team des Südwest-Rundfunks in Eberbach zum Dreh für die beliebte Vorabend-Serie "Stadt-Land-Quiz", befragte Passanten zum Thema Lesen und Literatur, die damit für die Stadt Punkte sammeln konnten. Die Hauptaufgabe aber lag bei Buchhändlerin Martina Greif-Trussina, ihrem Bruder Eckart Greif und einem Team von einheimischen Unterstützern.

Wie sich alle Beteiligten dabei geschlagen halben, kann man am heutigen Samstag sehen: um 18.45 im SWR-Fernsehen.