Eberbach. (cum) Auch sieben Jahre nach seine Umgestaltung wird über den Neuen Markt diskutiert. "Halb fertig" nannte Karl Braun (CDU) den Platz in der jüngsten Gemeinderatssitzung, nachdem Susanne Lehn (Freie Wähler) angeregt hatte, dort ein Spielgerät aufzustellen.

Viel hat sich seit der Einweihung des Neuen Markts in Eberbach im April 2011 nicht getan. Es wurde mit der Verkehrsführung experimentiert, bis die Lösung mit dem autofreien Sommer und der Durchfahrt im Winter gefunden war. Der Weihnachtsmarkt zog vom Ephrata-Platz am Pulverturm aufs gepflasterte Dreieck. Für Feste wird er rege genutzt. Ein paar Fahrradständer, eine Infotafel und die E-Bike-Ladestation kamen dazu. Doch sonst ist der Platz nach wie vor die meiste Zeit so gut wie leer. Auch ein Buswartehäuschen, wie ursprünglich in der Überlegung, wurde bislang nicht gebaut.

Dabei hatte es bereits nach der Einweihung des Platzes vor sieben Jahren Kritik und Leserbriefe gehagelt. Auch Unterschriften wurden gesammelt. Bürger schlugen mehr Grün, einen Brunnen und Spielgeräte zur Aufwertung des Platzes vor, den der frühere Stadtbaumeister Manfred Janner als "steinernen Stadtplatz" konzipiert hatte. Das "grüne" Pendant dazu sollte der mit Bäumen bepflanzte Synagogenplatz werden. Nun regte Susanne Lehn erneut an, auf dem Neuen Markt ein Spielgerät für Kinder aufzustellen. Mehrere Mütter hätten sie darauf angesprochen. Laut Stadtbaumeister Steffen Koch ist das aber "schwierig". Der Bauausschuss habe sich den Platz vor einiger Zeit angeschaut, sei davon aber abgekommen, auch weil dafür möglicherweise Parkplätze wegfallen könnten. Wipptiere einfach aufs Pflaster stellen, geht auch nicht: Dafür sei ein Fallschutz erforderlich.Und eine mobile Lösung, bei der das Spielgerät je nach Nutzung des Platzes, auf- und abgebaut werden kann, sei aufwendig und teuer. Von Angeboten in der Größenordnung von 15.000 bis 17.000 Euro sprach Koch.

Das Argument, dass dafür Parkplätze wegfallen könnten, wollte Benjamin Müller (Freie Wähler) nicht gelten lassen: "Das ist ein Riesenplatz." Karl Braun (CDU) nahm die Diskussion zum Anlass, die Platzgestaltung grundsätzlich zu kritisieren: Der Platz sei sonnig und zentral gelegen, aber von den Ideen, den Platz für die Bürger zu gestalten, sei nichts umgesetzt worden. "Es gab Überlegungen zu verschiedensten Gestaltungen, das ist alles gestorben", sagte Braun. Was vor sieben Jahren angefangen worden sei, sei auf halbem Wege stecken geblieben. "Wir sind noch nicht am Ziel", mahnte der Stadtrat, den Platz weiterzuentwickeln.

Stadtbaumeister Koch verwies auf die verschiedenen Funktionen der städtischen Plätze: Es gebe Plätze zum Feiern (wie den Neuen Markt) und Plätze mit Aufenthaltsqualität wie den Lindenplatz. Deshalb seien die Pläne auch nicht auf halbem Wege stehen geblieben. Ein Bühnenpavillon an der Bushaltestelle am Nordrand etwa sei wegen Kosten von 75.000 Euro gestrichen worden.

Braun blieb dabei, dass die große Fläche mitten in der Stadt nur halb fertig sei. Bürgermeister Peter Reichert kündigte an, das Thema in der nächsten Sitzung des Bauausschusses diskutieren zu wollen.