Karlsruhe/Eberbach. (fhs) Gleich mit dem ersten Tag des neuen Schuljahres 2018/19 startet in Eberbach die neue Gemeinschaftsschule. Die Genehmigung dafür hat das Regierungspräsidium Karlsruhe nun auch offiziell erteilt.

Für die fünften, sechsten und siebten Klassen der bisherigen Werkrealschule (WRS) im Steigeschulzentrum ändert sich damit eigentlich nichts, denn schon seit zwei Jahren unterrichtet die Schule nach den Standards einer Gemeinschaftsschule, erklärt Rektor Udo Geilsdörfer.

Rektor Udo Geilsdörfer: Foto: mabi

"Das ganze Kollegium ist glücklich, dass es geklappt hat. Wir sehen darin eine Belohnung unserer Arbeit", sagt Geilsdörfer zu dem Bescheid der Schulbehörde in Karlsruhe mit Datum vom 11. Januar.

Am 26. Mai 2017 hatte die Stadt Eberbach als Schulträger beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport den Antrag gestellt, an der Werkrealschule Eberbach eine Gemeinschaftsschule einzurichten.

Nach der Mitteilung des Regierungspräsidiums freuten sich nun alle Beteiligten darauf, ab dem Schuljahr 2018/19 diesen neuen Weg gehen zu können und die Eberbacher Schullandschaft in ihrer Vielfältigkeit zu erhalten und auszubauen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung dazu. Bürgermeister Peter Reichert: "Ich denke, wird sind hier d’accord mit sämtlichen Schulleitungen in der Stadt. Und es war ja der Wunsch aller Beteiligten, die Gemeinschaftsschule hier einzurichten." In der Stadt Eberbach stehen damit sämtliche in Baden-Württemberg angebotenen Schularten zur Verfügung.

In der neuen Gemeinschaftsschule finden sich entsprechend auch alle drei Grundlagenstufen des Bildungsplans. Dafür werden ab September auch neue Lehrerkollegen das aktuell 35 Pädagogen umfassende WRS-Kollegium in einer neuen Form für die Möglichkeiten einer Gemeinschaftsschule verstärken.

So werden etwa für das erweiterte Niveau (Hinführen zur Hochschulreife) Lehrer für die zweite Fremdsprache vom Hohenstaufen-Gymnasium an der Gemeinschaftsschule unterrichten, kündigt Rektor Geilsdörfer an. Wie im Eberbacher Gemeinschaftsschulfindungs-Prozess besprochen, soll es dazu eine enge Zusammenarbeit mit dem HSG-Kollegium um Direktorin Anja Katzner geben.

Info: Auch wenn der Start erst im September ist, findet bereits am 6. März in der Steige ein Informationsabend zum Start der Gemeinschaftsschule in Eberbach "für alle Interessierten" (Geilsdörfer) statt. Dazu werde vorab aber nochmals gesondert eingeladen.