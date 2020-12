Die Konzernzentrale von Gelita in Eberbach. Firmenbild

Eberbach/Gönen. (RNZ) Die Gelita AG hat am Mittwoch 65 Prozent der Anteile am türkischen Gelatinehersteller SelJel übernommen. Mit diesem Joint Venture stärkt der Kollagenproteinhersteller mit Hauptsitz in Eberbach und 23 Werken auf allen Kontinenten eigenen Angaben zufolge weiter seine Position als weltweit führendes Unternehmen der Branche. Die übrigen 35 Prozent der Anteile behält die Gründerfamilie Tezman.

SelJel ist mit rund 6500 Tonnen Speise-, Pharma- und technischer Gelatine (mit Halal-Status nach islamischen Speisevorschriften) erster türkischer Hersteller mit Werksstandort in Gönen (Balıkesir) und beliefert neben der Türkei auch internationale Kunden. Halal-konforme Gelatine werde immer mehr nachgefragt. Die 1961 gegründete Firma SelJel mit heute circa 220 Mitarbeitenden produzierte erst technische Gelatine. Seit 2010 kamen zunächst Speisegelatine, später auch pharmazeutische Gelatine zur Produktpalette hinzu.