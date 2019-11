Von Marcus Deschner

Eberbach. Igelsbachs Sänger können sich freuen: Einstimmig beschloss der Verwaltungs- und Finanzausschuss einen 2000-Euro-Zuschuss. Das Geld ist für die Sanierung von Küche und Fundament der auf hessischem Gebiet stehenden Sängerhalle. Der Ausschuss tagte am Dienstag im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses.

Die dem Männergesangverein 1950 Igelsbach (MGV) gehörende Halle ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wird Schritt für Schritt saniert. Teilweise mit großen Eigenleistungen der Sänger. Trotzdem kosten die Maßnahmen viel Geld.

Im September richtete die Vorstandschaft des MGV daher einen Spendenaufruf an die „lieben Igelsbacher, Mitglieder und Freunde unseres Vereins und unserer Gemeinde“. Darin wird beschrieben, dass der Männergesangverein seit 1950 „die Seele unserer Doppel-Gemeinde“ ist. „Ohne den MGV und seine Aktivitäten gäbe es in Igelsbach keine Institution, die das Miteinander und das soziale Umfeld organisatorisch mit Leben füllt“, heißt es.

Die Halle dient nicht nur Vereinsaktivitäten des Frauenchors „Dreiklang“, und des MGV, sondern auch dem Donnerstagsstammtisch, der Frauengymnastik und weiteren übers Jahr verteilten Anlässen. Hinzu kämen Sitzungen der Hirschhorner Stadtverordneten, Bezirksbeiratssitzungen und Einwohnerversammlungen. Auch als Wahllokal diene der Ort. Ebenso werde die Halle gern für private Veranstaltungen genutzt. „Die Sängerhalle ist der Mittelpunkt des Igelsbacher Gemeinschaftslebens“, wird in dem Schreiben hervorgehoben. Auch der Bezirksbeirat, dem auch MGV-Vorsitzender Karlheinz Walter angehört, hatte sich für den Zuschuss stark gemacht.

Vorsitzender Klaus Kappes hatte der Stadt mitgeteilt, dass sich die Gesamtsumme der Sanierung auf rund 8000 Euro beläuft und dass das Land Hessen 4000 Euro beisteuere. Durch den Spendenaufruf seien etwa eintausend Euro zusammengekommen. „Da die Sängerhalle das kulturelle Zentrum sowohl für die hessischen, als auch für die badischen Bürger ist und die Stadt Eberbach hier keine Einrichtung zu unterhalten hat, bittet der Bezirksbeirat um eine finanzielle Unterstützung“, schrieb Kappes Mitte Oktober an die Verwaltung.

Eberbachs Stadtkämmerer Patrick Müller machte zu dem vom MGV gestellten Zuschussantrag kurze Ausführungen.

Zwar herrschte im Ausschuss grundsätzlich Einigkeit darüber, das Projekt mit städtischen Geldern zu bezuschussen. Allerdings mahnte Klaus Eiermann (SPD) einmal mehr städtische Vereinsförderrichtlinien an. Denn Geld an einen Verein zu zahlen, sei aus seiner Sicht nicht gerecht. Viele andere Vereine in der Stadt hätten ebenfalls um Zuschüsse gebeten und seien damit bei der Stadt abgeblitzt.

„Wir unterstützen das Dorfgemeinschaftshaus Igelsbach“, war daher sein Vorschlag zur Beschlussformulierung. Man müsse aber einen Adressat haben, an den das Geld gehe, entgegnete Bürgermeister Peter Reichert. Und der MGV sei halt nun mal Eigentümer der Sängerhalle.

Schließlich einigte man sich darauf, „den Zuschuss für die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses zu geben und das Geld an den Verein zu überweisen“. Reichert wies darauf hin, dass es in diesem speziellen Fall „eine Einzelfallentscheidung“ sei.