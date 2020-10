Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Da wohnt ein Sehnen tief in uns…", sang Pastoralreferent Christian Winkler am Donnerstagnachmittag zur Gitarre. Ein Sehnen nach Frieden und Freiheit, nach Liebe und Glück und Einsicht. Und vielleicht auch danach, dass das Unsägliche doch niemals geschehen wäre.

Genau 80 Jahre war es an diesem Tag her, dass 16 jüdische Eberbacher Bürger und eine Jüdin aus Zwingenberg gemeinsam mit vielen anderen in Baden lebenden Juden ins französische Internierungslager Gurs deportiert wurden. Knapp zwei Dutzend heutiger Eberbacher hatten sich aus diesem Anlass am Gedenkstein in der Zwingerstraße versammelt, um der Ereignisse von damals und derer, die darauf folgen sollten, in ökumenischer Gemeinsamkeit zu gedenken.

Dekan Ekkehard Leytz erinnerte noch einmal an das, was an jenem 22. Oktober 1940 geschehen war, als 17 Menschen vor dem Rathaus am Alten Markt auf Lkw verladen und von dort aus in ihr Verderben gekarrt wurden – weil sie Juden waren. Leytz erläuterte auch die Symbolik des Gedenksteins, den Eberbacher evangelische Jugendliche vor 15 Jahren im Rahmen des ökumenischen Jugendprojekts "Mahnmal" geschaffen hatten, "damit die Erinnerung nicht ausgelöscht werde". Dabei gestalteten sie zwei gleiche Steine aus Odenwälder Sandstein, von denen einer an der zentralen Gedenkstätte in Neckarzimmern und der andere in der Eberbacher Zwingerstraße aufgestellt wurde.

Die Namen der Städte Eberbach und Gurs sind darauf zu sehen. Eine runde Scheibe steht für die Eberbacher Bevölkerung von 1940, ein herausgetrenntes Stück mit einem Davidstern darüber für die jüdischen Mitbürger, die man aus ihrer Heimat herausgerissen und verschleppt hatte, an den "traurigsten und verwahrlosesten Ort, der je für Menschen geschaffen wurde".

Leytz mahnte ein entschiedenes Eintreten gegen jede Art von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit an, damit nicht noch einmal "Menschen aus unserer Gemeinde" herausgerissen würden.

Christian Winkler las einen Auszug aus dem Eberbacher Geschichtsblatt von 1989, der die Geschehnisse von vor 80 Jahre schildert. Dann verlasen Leytz, Winkler und die evangelische Bezirksjugendreferentin Angelika Löffler – die Eberbacher Jugend selbst war beim Gedenken am Donnerstag nicht vertreten – die Namen der 17 Deportierten. Für jeden einzelnen von ihnen legten sie, einem jüdischen Brauch folgend, einen kleinen Stein auf dem Gedenkstein ab. Löffler zitierte aus einem im Geschichtsblatt abgedruckten "Reisebericht", von der Reise an "einen Ort zum Sterben". Dann sang Christian Winkler noch einmal das Lied vom "Sehnen tief in uns". Und Ekkehard Leytz betete zu Gott, "dass endlich, endlich dein heilender Geist einherfahre und die Tränen trockne – und uns alle mit Leben erfülle."