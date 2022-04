Von Jana Schnetz

Eberbach. Mauerwerk, niedrige Decken und alte Balken: Erbaut 1833 steht am Türsturz des ehemaligen Gasthaus "Rose". Der Gastraum ist groß, aber noch roh. Die Fenster jedoch, nach Denkmalschutzlinien mit Sprossen erneuert, geben einen Vorgeschmack auf das, was Baustatiker Heiko Stumpf und Architekt Georg Hellmuth in dem alten Gebäude planen: Ein Generationencafé im Erdgeschoss, sechs Appartements mit hotelähnlichem Service in den oberen Stockwerken. "Boadinghouse" nennt sich dieses Konzept, erklären Hellmuth und Stumpf bei einer Führung durch das Haus. Betrieben werden soll das Generationencafé einmal von dem Verein "Generation Plus".

Bis dahin gibt es aber noch viel Arbeit: Im Gastraum wurde die Deckenhöhe mit einem Laserstrahl abgemessen; hier soll demnächst eine Brandschutzdecke eingezogen werden. Im Keller installieren Bauarbeiter gerade eine neue Heizung. Die alte wurde bei einem Brand im Oktober 2008 komplett zerstört, genauso wie der Anbau, in dem sie untergebracht war. An selber Stelle wurde ein neuer Anbau errichtet, der später die Küche enthalten soll. Bereits angelegt sind neben der Küche die Toiletten mit einer behindertengerechten Toilette und einem ebenerdigen Zugang an der Seite des Gebäudes.

Die Idee ist, dass "Generation Plus" im Erdgeschoss Mittagstisch und Café anbietet. Abends kann der Gastraum von anderen Vereinen oder Privatpersonen gemietet werden. Stumpf und Hellmuth wollen ein flexibles Angebot bieten, das es möglich macht, die Küche selbst zu nutzen, ein Catering zu bestellen oder nur den Gastraum zu mieten.

Das Vorhaben erinnert an ein offenes Raumkonzept, wie es im Moment unter dem Namen "Freiräume" in Eberbach diskutiert wird – mit einem entscheidenden Unterschied: "Wir sind bereits in der Umbauphase, die Kommunen sind mit ihrem Projekt noch in der Ideenphase. Wir wollen hier unten auch keine Arbeitsplätze schaffen, sondern ein Generationencafé, in dem die Menschen einen Mittagstisch genießen können", betont Heiko Stumpf.

Das Vorhaben der beiden Gemeinderäte fußt auf dem Wiener Projekt "Café Vollpension", das gegen Altersarmut ins Leben gerufen wurde. Ein Umfeld, in dem soziale Kontakte gepflegt werden und das Pflegeheimbewohner aus der Isolation holt, das wünschen sich Hellmuth und Stumpf auch für ihr Gasthaus "Rose". Der Grundgedanke: Ein Ort, an dem Menschen allen Alters und aller Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen und der dadurch belebt wird.

Eine Belebung erfährt nicht nur das Erdgeschoss der "Rose", sondern auch die Wohnungen in den oberen Stockwerken, die zu einem "Boadinghouse" umfunktioniert werden. Stumpf und Hellmuth wollen aus ihnen sechs möblierte und voll ausgestattete Ein-Zimmer-Wohnungen machen, die dann vermietet werden.

Die Zielgruppe sind beispielsweise Montagearbeiter und andere Berufsreisende, Touristen, Wanderer, Mountainbike-Gruppen, Praktikanten oder Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen eine kurzfristige Bleibe brauchen. Im Grunde sind "Boardinghouses" eine Wohnform, die ein "Zuhause-Gefühl" geben, aber bei Bedarf auch den Service einer Gaststätte oder eines Hotels. Als Mietdauer sehen Stumpf und Hellmuth Tage bis wenige Wochen vor. Ein längerfristiges Mietverhältnis ist aktuell nicht vorgesehen.

Tatsächlich ist das Konzept eines "Boardinghouses" nicht so neu wie der Name klingt: Es gibt in Eberbach in der Bahnhofstraße bereits Fremdenzimmer, die genau nach diesem Konzept vermietet werden. Wie Hellmuth erklärt, haben die Möglichkeiten unterzukommen rapide abgenommen. "Das größte Hotel ,Krone-Post’ gibt es nicht mehr. Die ,Linde’ oder der ,Karpfen’ sind die einzigen, die noch Platz haben. Es wäre wichtig noch irgendwo weitere Betten zu haben", meinen die beiden.

Was noch fehlt, ist ein Pächter, der die Zimmer betreibt und für die Finanzierung verantwortlich ist. Ein Vorteil laut Hellmuth ist, dass die Person seine Zeit einteilen kann und flexibler den Arbeitsalltag planen kann. Allerdings muss der oder die Pächtergemeinschaft Verantwortung dafür tragen, dass die Zimmer regelmäßig gereinigt werden. Auch das Marketing und das Vermietungskonzept liegt in den Aufgaben des Pächters.

Die Zimmer – mal größer, mal kleiner geschnitten – werden alle mit einem Bad, einer Küchenzeile und einem Bett ausgestattet. Im unteren Stockwerk wird es Zweibettzimmer geben, ganz oben werden es Einzelzimmer. "Wir wollen so wenig verändern wie möglich und den ursprünglichen Charakter erhalten", sagt Stumpf. Die Bäder werden teilweise komplett erneuert. Eine Gaube, deren Strukturen bereits jetzt erkennbar sind, sorgt dafür, dass die Zimmer besser zugänglich und lichtdurchfluteter werden.

Dass die Bauarbeiten voranschreiten, ist besonders an der Treppe an der Südseite ersichtlich, wie man sehen kann, wenn man die Brückenstraße in Richtung Neuer Markt entlangfährt: Sie bildet später den Zugang zu den Wohneinheiten über dem künftigen Generationencafé und führt zu einer Dachterrasse, die später mit Rosen und Pflanzen gestaltet wird und auf die Historie des Hauses anspielt.

Vor allem wollen Stumpf und Hellmuth jetzt ihr Leader-gefördertes Bauprojekt voranbringen. Im Herbst wollen sie die Einweihung ihres multikulti- Hauses nach Zeiten des Stillstands durch die Corona-Pandemie endlich feiern.