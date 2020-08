Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der Fußweg zwischen der öffentlichen Schafbrunnenstraße und dem privaten Mühlenweg nebst zugehöriger Brücke über den Holderbach ist demnächst Geschichte. Der Gemeinderat senkte in der jüngsten Sitzung den Daumen. Keine Einwände gab es gegen die Ausstattung des Rathauses mit barrierefreien Zugängen. Auch die Umbauplanung der alten Schule Brombach zum Dorfgemeinschaftshaus wurde wie vorgesehen auf den Weg gebracht.

"Aus Sicht der Verwaltung ist es das letzte Kapitel des Mühlenwegs," machte Bauverwaltungsleiter Karl Emig bei der Erläuterung des Beschlussantrags klar. Die Stadt war nicht gewillt, die Kosten für den aus Sicherheitsgründen notwendigen Ausbau zum öffentlichen Fußweg allein zu schultern. Denn die Grundstückseigentümer des privaten Mühlenwegs wollten von einer Kostenbeteiligung nichts wissen. Dabei habe die Allgemeinheit keinen großen Nutzen vom Fortbestand des Wegs.

"Auch im Bereich Wolfsacker wurden jetzt Fußwege gestrichen", weil sie zu teuer waren, erläuterte Emig. Im konkreten Fall hätte man den provisorischen Weg nicht nur mit einer Beleuchtung versehen müssen, es wären auch Kontroll- und Unterhaltungspflichten aus dem Ausbau erwachsen. Auch hätte die schadhafte Holzbrücke durch eine Stahl/Alu-Konstruktion ersetzt werden müssen. Die Privatleute sahen diesbezüglich allein die Stadt in der Pflicht. Womit die Folgekosten nicht eingerechnet annähernd 50.000 Euro an der Allgemeinheit hängen geblieben wären. Allein dafür, dass ein Zugang zum Holderbach geschaffen wird, ist das zuviel, so Emig.

Dem Gemeinderat wurde deshalb vorgeschlagen, den im geltenden Bebauungsplan noch dargestellten Fußweg aufzugeben, die dort gelegenen städtischen Grundstücke zu verkaufen und die Baulücke zu schließen. Die Fläche des Fußwegs eingeschlossen, wurde das Mindestgebot für den Grund und Boden auf 95 Euro pro Quadratmeter festgesetzt.

Wolfgang Kleeberger regte für die CDU an, nicht nur den Verzicht auf den Fußweg, sondern auch den Rückbau der Brücke festzuschreiben. Ein Vorschlag, den das Gremium einstimmig akzeptierte. Auch Peter Wessely (FWV) plädierte dafür, an dieser Stelle allein die Bagger-Zufahrt für Hochwasserereignisse zu gewährleisten. Seine Einschätzung eines nur geringen Nutzens der Fußverbindung für die Allgemeinheit stimmte auch Peter Stumpf (AGL) zu. Dessen ungeachtet blieben am Stadtsäckel nicht nur Investitionskosten, sondern auch die Verkehrssicherungspflicht für den noch nicht einmal barrierefreien Weg hängen, sagte er.

Für den Erhalt des Fußwegs machte sich Rolf Schieck "für die Mehrheit der SPD" stark. Die Erneuerung der Brücke lasse sich womöglich von den Royal Engineers bewerkstelligen, die die Holzkonstruktion auch schon errichtet hätten, so sein Vorschlag. Bei vier Gegenstimmen zog der Gemeinderat aber einen Schlussstrich unter das Thema.

Für 49.000 Euro leistet sich die Stadt jetzt einen barrierefreien Zugang zu ihrem Rathaus. Lieferung und Montage zweier automatischer Schiebetüranlagen wurden vom Gemeinderat einstimmig und ohne Diskussion an eine Bammentaler Metallbau-Firma vergeben. Die jetzigen Eingänge stammen aus den frühen 1990er-Jahren, als die Verwaltungszentrale am Leopoldsplatz neu gebaut wurde. Der Seiteneingang zum Standesamt und zum Horst-Schlesinger-Saal wurde 2018 zum Notausgang mit Schließfunktion umgebaut.

Da dieser und auch der zentrale Zugang so schwer eingestellt werden müssen, dass die Türen nach jedem Öffnen wieder ins Schloss fallen, haben vor allem ältere Besucher des Rathauses ihre Mühe damit. Wer auf Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen ist, komme teils nur rein und raus, wenn jemand hilft, informierte die Verwaltung. Kontaktlos funktionierende Schiebetüren sollen dieses Problem jetzt beseitigen.

Für den Umbau des alten Schulhauses in Brombach in ein Dorfgemeinschaftshaus wurde das Eberbacher Architekturbüro "Link.Schmitt" beauftragt. Das vereinbarte Honorar liegt bei rund 46.000 Euro. Eine entsprechende Empfehlung hatte kurz zuvor auch der Brombacher Ortschaftsrat ausgesprochen. Gebaut werden soll hauptsächlich im Jahr 2021, das nötige Geld dafür ist vorhanden. Baukosten: 440.000 Euro.

Im Zusammenhang mit dem kostspieligen Umbau dieses dann allen örtlichen Akteuren zur Verfügung stehenden Gebäudes will die Stadt die Möglichkeit prüfen, dafür das ehemalige Rathaus zu veräußern. Karl Emig zufolge will man aber erst schätzen lassen, was es wert ist.