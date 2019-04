Die stärksten Jahrgänge beginnen in Eberbach ab 46 und enden mit 68. Rund 5200 Eberbacher sind in diesem Alter, fast 36 Prozent der Bevölkerung. Stark und stärker als Junge beteiligen sich Ältere bei Kommunalwahlen in der Regel auch. Foto: pa

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Beitragsfreies Kindergartenjahr, Abenteuerspielplatz am Ohrsberg, Indoor-Spielplatz in der Hohenstaufen-Sporthalle, schulische Vielfalt und Jugendräume, schnelles Internet, zentrumsnahes betreutes Wohnen, attraktive Innenstadt mit barrierefreien Wegen, sauberes Bahnhofsumfeld, medizinische Versorgung. Das Bemühen, Stadtpolitik für alle Generationen zu machen, ist allen vier Programmen eingeschrieben, mit denen SPD, Freie Wähler, CDU und AGL ihre Bewerbungen um Gemeinderatsmandate unterfüttern. Auch wenn der politische Wille der einzelnen Listen insgesamt natürlich mehr oder weniger in Richtung Jung oder Älter weisen mag. Aber wie alt sind eigentlich Eberbachs Einwohner, wie alt sind die Wählerinnen und Wähler, als deren Vertretung die Kandidaten ins nächste Stadtparlament einziehen wollen? Ein Blick in die Statistik.

Um es gleich vorwegzunehmen: die Einwohnerzahlen, die das Statistische Landesamt übermittelt, decken sich nicht exakt mit denen, die auf der städtischen Homepage zu finden sind. Und während bei den einen die Entwicklungskurve der Bevölkerung seit Ende 2017 leicht nach unten zeigt, zeigt sie bei den anderen nach oben. Eine detaillierte Aufstellung nach Lebensjahren der hier lebenden Menschen stellt das Statistische Landesamt zur Verfügung, sie datiert vom 31.12.2017 und weist für Eberbach eine Einwohnerzahl von 14.578 aus: 6.999 Männer und 7.579 Frauen. Da es hier um die Altersstruktur der Bevölkerung gehen soll, stützt sich unser Artikel auf diese Zahlen. Auf der städtischen Homepage wird - Stand 31.12.2018 - inzwischen eine Zahl von 14.645 Einwohnern angegeben, 6.943 männlichen, 7.512 weiblichen Geschlechts, also 67 Eberbacher mehr.

2143 Kinder und Heranwachsende bis 15 Jahre leben in Eberbach und den Ortsteilen, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 14,7 Prozent. Da in Baden-Württemberg bei der letzten Wahl 2014 die Stimmberechtigung für Kommunalwahlen herabgesetzt wurde, beginnt diese jetzt ab 16. So dürfen diesmal etliche Junge mehr ihre Kreuzchen machen, als vor fünf Jahren: laut Hauptamtsleiterin Anke Steck gibt es 695 Erstwähler. Über die Hälfte davon sind allerdings schon junge Erwachsene über 18, die 2014 von der Wahl des neuen Gemeindeparlaments noch ausgeschlossen waren. Denn die Zahl der 16- und 17-Jährigen in der Stadt ist mit 167 bzw. 139 relativ gering.

Die Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen beziffert sich in Eberbach auf insgesamt 633 - das sind nur knapp 4,3 Prozent der Einwohner und 5,5 Prozent der Wahlberechtigten.

11.575 Männer und Frauen in Eberbach sind am 26. Mai zur Stimmabgabe berechtigt. Seit 2014 sind damit knapp 40 Wahlberechtigte hinzugekommen. Damals, vor fünf Jahren, haben von ihrem Kommunalwahlrecht 6.054 Eberbacher Gebrauch gemacht, das waren 53 Prozent derer, die aufgerufen waren.

Die Zahl junger Menschen zwischen 20 und 30 Lebensjahren liegt bei 1.519, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 10,4 Prozent, sie stellen 13,6 Prozent der Wahlberechtigten. Rechnet man die Heranwachsenden ab 16 dazu, leben 2.152 Junge in der Neckarstadt, das sind nicht einmal 15 Prozent der Bevölkerung und 18,6 Prozent der möglichen Wähler.

Eberbacher im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gibt es 1473, entsprechend 10,1 Prozent der Bevölkerung und 12,4 Prozent der Wahlberechtigten. 1886 Einwohner sind den mittleren Jahren zwischen 40 und 50 zuzurechnen und stellen 12,9 Prozent der Bevölkerung und 16,3 Prozent der Wahlberechtigten.

Die stärksten Jahrgänge beginnen hier ab 47 und enden mit 69. In diesem Zeitrahmen, und nur da, gibt es in Eberbach für so gut wie jedes Lebensjahr über 200 Altersgenossen. Die allermeisten zwischen 51 und 58 Jahren: Hier steigt die Aufwärtslinie hoch bis auf 267 (54 Jahre). 5 189 Eberbacher sind heute zwischen 47 und 69 Jahre alt, das sind 35,6 Prozent der Bevölkerung - und mit 44,8 Prozent ist dies der Löwenanteil der potenziellen Wählerschaft.

Im Seniorenalter zwischen 70 und 80 Jahren sind mit 1 402 heute immer noch knapp 10 Prozent der Bevölkerung und über 12 Prozent der Stimmberechtigten. Sogar die Gruppe der Hochbetagten über 80 ist mit 959 Männern und Frauen noch relativ stark.

Fast 7 700 Einwohner sind bei der bevorstehenden Wahl somit über 45 Jahre alt. Und wenn auch nicht alle das Wahlrecht genießen und zu den 11.575 Stimmberechtigten zählen, dürfte bei diesem Urnengang über 60 Prozent und somit ein Großteil der Männer und Frauen schon in der zweiten Lebenshälfte angekommen, ja schon ein gutes Stück darin fortgeschritten sein. Überträgt man die Erkenntnis der Wahlforscher, dass sich Ältere stärker an Kommunalwahlen beteiligen als Junge, auf Eberbach, dann dürften es vollends die reiferen Semester sein, die der Stadtpolitik der nächsten fünf Jahre ihren Stempel aufdrücken werden.