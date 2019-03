Windradbau erfordert eine gewisse Grundfläche für Fundament, Zufahrt und Versorgung/Stromleitung - der Waldverbrauch stehe aber in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die Eberbach beim Verzicht auf diese regenerative Energieerzeugung auf Stadtgebiet in Kauf zu nehmen hätte, meint Windparkkommanditist Rainer Olbert. Foto: Archiv RNZ

Von Felix Hüll

Eberbach. Rainer Olbert sagt von sich, er sei seit seinem 16. Lebensjahr mit Energie-Fragen beschäftigt. Seit 20 Jahren ist er nun Kommanditist von Windparkanlagen. Als Eberbacher ist er interessiert daran, dass sich die Stadt zukunftsorientiert aufstellt; sie soll sich die Möglichkeit sichern, für den eigenen Stromverbrauch die Energie möglichst komplett selbstständig zu erzeugen. Zu den Eingriffen in die Odenwälder Naturlandschaft gibt Olbert zu bedenken, dass man abwägen müsse, ob nicht durch Verzicht heute auf die Möglichkeiten der Stadt morgen unterm Strich ein weitaus größerer Schaden entsteht.

"Windenenergieproduktion wird nicht von Dauer sein. Das ist eine Übergangstechnologie. In 30, 40 Jahren haben wir andere Formen, und dann werden Windräder wieder abgebaut, Flächen wieder aufgeforstet", erklärt Olbert.

Eberbach hat auf seinen 8117 Hektar Gemarkung 6144 Hektar Waldflächen, davon bewirtschaftet die Stadt selbst etwas mehr als die Hälfte, 3 500 Hektar, aus denen sich der Gewinn des Forsthaushaltes ergibt.

"Mit der Pacht für fünf Windräder am Hebert lassen sich diese Einnahmen toppen", sagt Olbert. Er räumt ein, dass man dafür etwa fünf Hektar Wald opfern müsse - fünf von 6144.

Zuversichtlich äußert sich Olbert über die Wirtschaftlichkeit der Anlagen trotz zurück gefahrener Fördermittel und trotz der naturräumlichen Windgegebenheiten am Hebert im süddeutschen Mittelgebirgsbereich. Selbst im windstillen Sommer 2018 haben etwa die Buchener Anlagen 76 Prozent des geplanten Solls an Strom produziert. Olbert: "Tagsüber ist es warm, nachts kommt die Abkühlung. Es entstehen örtlich Luftströme, die Energie liefern."

Überhaupt Buchen: "Allein der Windpark "Großer Wald", der Ende 2013 mit fünf Anlagen in Betrieb ging, liefert jährlich 30 bis 35 Gigawattstunden Strom", erklärt Olbert und verweist darauf, dass jeder Interessierte die Daten auf den Internetseiten des Stromparks Buchen ansehen kann.

Zusammen mit Fotovoltaik werden in und um Buchen 80 bis 100 Gigawattstunden regenerativer Strom pro Jahr erzeugt. Das reiche, "um 90 Prozent des Strombedarfs Buchens aus regenerativen Energien zu bedienen". Um energieautark zu sein - die fehlenden zehn Prozent Strom gehen auf Dunkelheit oder Windstille zurück - benötigte Buchen nur kleine Stromspeicher, die es "in drei bis fünf Jahren" geben werde, so Olbert.

Neben der Entwicklung derartiger "Batterien" verweist Olbert auf die Zunahme der Elektromobilität, einerseits was steigenden Strombedarf betrifft wie auch was die Möglichkeit angeht, E-Autos als mobile Stromspeicher zu benutzen. Busse im öffentlichen Personennahverkehr wie etwa in Eberbach sind hierzulande mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Die Tagesschau zitierte dieser Tage eine Studie des Wirtschaftsdatenanbieters Bloomberg, nach der in China bereits 380.000 E-Busse im Einsatz sind, in übrigen Ländern der Erde zusammen nur rund 5000.

Olbert: "Die Zeit ist sowas von reif! Wir können das Ende der fossilen Energiewirtschaft absehen. Wir müssen bis dahin in den Startlöchern stehen." Energieautarkie ist laut Olbert auch eine Frage der regionalen Netzsicherheit, wenn eine großflächige Energieversorgung wegen eines etwaigen Hackerangriffs für einen bestimmten Zeitraum ausfällt. Angesichts der mit viel Emotionalität geführten Debatte um Windenergie in Eberbach sagt Olbert: "Ich komme mir vor wie ein Notarzt, der gerade seinen Kittel ausgezogen hat und heim will. Da kommt er direkt an einem Unfall vorbei." Was tun als Mann mit Sachkenntnis?

Müsse man nicht um künftigen Schaden von der Stadt Eberbach zu wenden jetzt eingreifen angesichts des "Unfalls" Eberbacher Windenergiediskussion? (Der Gemeinderat hatte mehrheitlich beschlossen, dass Eberbach aus der Vermarktung des Heberts als zentralem Windradstandort von fünf Gemeinden aussteigt. Die fünf Kommunen wollten dort der rechtlichen Vorgabe nachkommen, Windkraft "substanziell Raum zu schaffen" um einen Wildwuchs von einzelnen Windradplanungen egal wo auf ihren Gemarkungen vorzubeugen.)

Olbert: "Grundsätzlich ist in es Sachen Windkraftnutzung in Eberbach nicht zu spät. Hätte man vor zehn oder gar 20 Jahren gebaut, stünden da deutlich schwächere Anlagen. Moderne Anlagen ernten am gleichen Standort das zigfache an Strom. Dass der Gemeinderat die Vergabe der Fläche an einen Großinvestor abgelehnt hat - wie von der Kommunalberatungs GmbH vorgeschlagen - ist ebenfalls ein großes Glück für Eberbach und seine Bürger."

Olbert liebäugelt mit einem Bürgerentscheid. Um diesen anzusetzen, sind zwischen 700 und 800 Unterschriften erforderlich - sei es, dass Bürger wie Olbert diese allein einsammeln gehen oder sei es wie jetzt von der AGL-Gemeinderatsfraktion beantragt dass die Stadtverwaltung das Vorverfahren für einen solchen Entscheid in Gang setzt.

Olbert erinnert daran, dass im April 2014 von damals 11.558 wahlberechtigten Eberbachern sich 4022 an der Windkraft-Umfrage beteiligten. Auf letztlich 4014 gültigen Stimmzetteln sprachen sich 1618 Wähler gegen Windkraft aus, aber 2 360 Bürger waren dafür. Weit über 1 000 Bürger bekundeten ihr Interesse an einer finanziellen Beteiligung. In Buchen wird der Windpark "Großer Wald" von weiger als 300 Bürgern gestemmt.