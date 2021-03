Eberbach. (cum) Im Januar und Februar waren Kindergärten außer für eine Notbetreuung wegen Corona geschlossen. Für Eltern, die ihr Kind zuhause behalten und trotzdem für die Betreuung bezahlt haben, gibt es jetzt Geld zurück: Die Stadt genehmigte den Trägern der Einrichtungen, die Elternbeiträge für diese zwei Monate zu erlassen. Die Träger bekommen die Einnahmeausfälle aus der Stadtkasse ersetzt. Auch für den von der Stadt betriebenen Schülerhort und die Randzeitbetreuung gibt es Geld zurück. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Wer sein Kind in die Notbetreuung ist davon zwar grundsätzlich ausgenommen, kann aber, mit einer Teilerstattung rechnen, wenn das Kind nicht über den ganzen Zeitraum in der Betreuung war. Abgedeckt werden sollen die Kosten zu einem Großteil aus einem Soforthilfeprogramm des Landes.

Stadtkasse trägt Anteil von rund 20.000 Euro

Die Kindergärten wegen Corona zu, die Kosten liefen weiter – sowohl für die Einrichtungen in Form von Personal- und Betriebskosten als auch für die Eltern, deren Beiträge weiterflossen. Für die Einnahmeausfälle der 1101 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg stellt das Land nun 56 Millionen Euro als Soforthilfe bereit. Damit sollen rund 80 Prozent der entstandenen Kosten aufgefangen werden. Das kommt nun den Eltern zugute, die von Mitte Dezember bis zum 19. Februar ihre Kinder selbst betreuen mussten, aber trotzdem weiter Betreuungsbeiträge zahlten: Sie bekommen nach dem Gemeinderatsbeschluss die Beiträge für Januar und Februar pauschal erlassen. Dabei werden auch keine Ferien oder, als Ausgleich für den bereits bezahlten Dezember, auch nicht die Tage mit Betreuung im Februar herausgerechnet.

Wie viel Geld die Stadt dafür vom Land tatsächlich bekommt, steht noch nicht fest. Kämmerer Patrick Müller rechnet grob über den Daumen gepeilt damit, dass der Anteil, den die Stadt dafür noch selbst aufbringen muss, bei rund 20.000 Euro liegen wird.

"Das ist ein klares Signal an die Eltern, dass die Stadt die Eltern nicht vergisst", kommentierte Michael Schulz, Stadtrat in der CDU- Fraktion, die Entscheidung.

Keine volle Rückerstattung erhalten Eltern, die ihr Kind im Januar oder Februar in die Notbetreuung gegeben haben. Sie sollen je nach Inanspruchnahme der Notbetreuung einen Anteil zahlen. Das soll laut Hauptamtsleiterin Anke Steck aber auch eher pauschal abgerechnet werden: Wer sein Kind bereits vor dem 15. eines Monats in die Notbetreuung gegeben hatte, soll den kompletten Monatsbeitrag zahlen, wer die Betreuung erst danach in Anspruch genommen hat, die Hälfte. Wer die Notbetreuung nur an einem oder zwei Tagen pro Woche genutzt hat, soll einen halben Wochenbeitrag zahlen, wessen Kind häufiger betreut wurde, einen ganzen. "Wir denken, das ist ziemlich gerecht", sagte Steck im Gemeinderat, "natürlich kann es auch Einzelfälle geben, in denen es nicht ganz so gerecht ist, aber alles andere wäre ein Riesen-Verwaltungsaufwand."

Keine Erstattung von Beiträgen gibt es für den März: In dem Monat waren die Kindergärten und anderen Betreuungseinrichtungen offiziell wieder geöffnet.