Einige „Ittertal-Alpakas“ und zwei Lamas leben auch im Winter auf der Koppel am Waldrand. Die Wildschweine schert das wenig. Regelmäßig pflügen sie die Wiese entlang der Zäune um. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Friedrichsdorf. Umgegrabene Wiesen und Äcker, verwüstete Gärten und Grünanlagen, zerwühlte Weg- und Straßenränder – landauf landab vermehren sich Wildschweine rasant und wagen sich immer öfter sogar in Wohngebiete, auch in Eberbach und Umgebung.

In Heidelberg-Ziegelhausen scheint man dagegen ein effizientes Mittel gefunden zu haben: Glaubt man der Berichterstattung in Zeitungen und Fernsehbeiträgen – unter anderem bei SWR Aktuell/Baden-Württemberg – so scheinen Alpakas DIE Wunderwaffe im Kampf gegen die Wildschweinplage zu sein. Seit Frühjahr 2019 beweiden vier der ursprünglich aus dem peruanischen Hochland stammenden Tiere in Ziegelhausen eine Fläche zwischen Waldgrenze und Wohnbebauung.

Den ganzen letzten Sommer über hätte sich seither auf dem Gelände kein Wildschwein mehr blicken lassen, ist aus den Beiträgen zu erfahren. Ist es der für die Borstenviecher aus ihrem Umfeld unbekannte Geruch der Alpakas, der sie in die Flucht treibt oder etwa die für sie fremdartigen Geräusche, die die Tiere von sich geben? Und wäre die Ansiedlung von Alpakas auf Waldrandflächen zum Schutz vor Wildschweinen auch beispielsweise für Eberbach sinnvoll?

"Nein", sagen Michael und Beate Link von der Alpaka-Farm "Ittertal-Alpakas" in Friedrichsdorf. Seit 2010 züchten die beiden – unterstützt von ihren drei Kindern – die freundlichen Tiere, verkaufen Produkte aus der Wolle der Tiere in ihrem Hofladen: "In diesem Sommer wird Zehnjähriges gefeiert", freuen sie sich.

Sie leben für ihre Alpakas: Michael und Beate Link mit „Flash“ und „Freddy“. „Sie strahlen so viel Ruhe und Sanftheit aus, weiß Beate Link und lobt ihren Wohlfühleffekt. Foto: Barbara Nolten-Casado

Vierzig Alpakas und zwei Lamas gehören aktuell – neben zwei Pferden, zwei Hunden und ein paar Katzen – zur tierischen Großfamilie. Den Winter über ist ein Großteil der Alpakas an diversen Standorten im Dorf, nahe des Wohnhauses der Links untergebracht: Morgens wird es spät hell, abends früh dunkel, "da sind die kürzeren Wege bei der Versorgung der Tiere praktischer", sagt Beate Link, wenngleich sich die Haltung in dieser Zeit arbeitsintensiver gestalte als im Sommer.

Denn dann weiden Alpakas und Lamas allesamt auf einer 4,5 Hektar großen Koppel am Waldrand über Friedrichsdorf. "Die Behauptung, dass Alpakas die Wildschweine fernhalten, kann ich so nicht bestätigen", erklärt Michael Link, der sehr wohl über das Ziegelhäuser Projekt informiert ist. "Zumindest nicht die Friedrichsdorfer Alpakas", fügt er schmunzelnd hinzu. "Wir haben über vierzig Tiere dort oben und trotzdem graben die Wildschweine an den Zäunen entlang regelmäßig die Wiesen auf."

"Die für die Wildschweine fremden Gerüche der Alpakas schrecken sie möglicherweise für eine gewisse Zeit ab", erklärt sich Beate Link das aus dem Heidelberger Vorort geschilderte Phänomen. "Aber das ist dann nur ein kurzfristiger Effekt, die Wildschweine gewöhnen sich daran."

Hinzu komme, dass Alpakas Fluchttiere seien, die zwar ihre Jungen verteidigten aber niemals ein Wildschwein angreifen würden. Auch die eher leisen Töne, die Alpakas von sich geben, klingen alles andere als Furcht einflößend. "Ein Alpaka ist von Natur aus gechillt", beschreibt Michael Link das friedfertige Wesen der Tiere. "Es lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen.

Die Wildschweine merken schnell, dass für sie keine Gefahr davon ausgeht".

Die Tatsache, dass die Wiesen rund um das Alpaka-Gelände regelmäßig von Wildschweinen heimgesucht werden, das Terrain der wuscheligen Tiere selbst aber verschont bleibt, führen die Links einzig und allein auf den 1,50 Meter hohen stabilen Wildschutzzaun zurück, der die Weidefläche der Alpakas umgibt. Wildschweine gingen in der Regel unter Zäunen durch, um auf ein Grundstück zu gelangen, weiß Michael Link. "Da haben sie bei uns keine Chance."

Zu welchen Zwecken verkaufen die Links die von ihnen gezüchteten Alpakas? Sie gingen an Züchter und an Hobbyhalter, die über die entsprechenden Wiesenflächen verfügten, ist von Michael Link zu erfahren. "Für den Wohlfühleffekt", schwärmt Beate Link. "Sie strahlen so viel Ruhe und Sanftheit aus. Man kann sich gut mit ihnen unterhalten." Deshalb würden Alpakas ja auch zu Therapiezwecken eingesetzt. "Aber zur Wildschwein-Abwehr, da können wir sie nicht empfehlen", sind die Links sich einig.