Von Lydia Kwiatkista

Friedrichsdorf. Wer ohne Vorbereitung auf Alpakas trifft, nimmt sie als flauschige Tierchen wahr - sei es im Ittertal auf ihrer Weide, oder wenn er ihnen in der Stadt begegnet, wie zuletzt auf dem Naturparkmarkt in Eberbach. Züchter Michael Link (48) weiß viel zu erzählen, wieso die eigentlich im peruanischen Hochland beheimatete Tierart jetzt auch im Odenwald "daheim" ist.

Vor sieben Jahren begann die Familie von Beate und Michael Link mit der Alpakazucht. Heute leben 32 Alpakas auf dem Hof der Familie (mit den Kindern Julia, Marco und Christian) am Unteren Fahrbachweg in Friedrichsdorf.

"Die Tiere sind sehr pflegeleicht und essen wirklich nur Heu und Gras, vor allem in Hanglage, wo man schlecht mähen kann, ist es mit den Tieren ideal", erzählt Michael Link.

Aus der feinen Wolle der Ittertal-Alpakas entstehen Produkte wie wärmende Socken - im Frühling und Sommer eher ein weniger beachteter Artikel. Foto: Kwiatkista

Alpakas kommen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. Das Klima in Deutschland macht den Tieren nichts aus, da sie größere Temperaturunterschiede auch aus ihrer Heimat kennen. Zoologisch gehören Alpakas zur Gattung der Neuwelt-Kameliden wie auch die etwas größeren Lamas oder die Vikunias und Guanakos.

Alpakas haben ein besonders feines Vlies, das sich auch bis in die unteren Gliedmaßen erstreckt. Link: "Die Wolle ist sehr weich und fein, wärmeregulierend, enthält kaum Wollfett (Lanolin), sie riecht nicht, und es können sich keine Dürfte festsetzen. Deswegen ist sie gerade für Allergiker geeignet."

Seit 2010 betreiben Links in Friedrichsdorf einen Hofladen, sind aber mit ihren Produkten auch oft auf Märkten präsent, zuletzt etwa beim Naturparkmarkt auf Eberbachs Leopoldsplatz.

Über Auszeichnungen ihrer Zuchterfolge informieren sie auf ihrer Website. An einem Ittertal-Alpaka-Stand können die Besucher nicht nur die Produkte der flauschig-zottelig wirkenden Wesen erwerben, sondern meist auch ein paar ihrer Jungtiere bestaunen. Streicheln und knuddeln ist hier aber nicht erlaubt. Auch in Eberbach fiel dies manchen Besuchern schwer - vor allem Kindern.

"Alpakas sind Fluchttiere und scheuen daher den Körperkontakt. Es wäre zu stressig für die Tiere", versucht Michael Link dafür Verständnis zu wecken.

Produkte aus der Alpakazucht gibt es von Kopf bis Fuß, von Socken bis zur Bettwäsche. Link: "Die Socken sind besonders beliebt. Warme Füße will doch jeder haben." Doch einerseits steht dies in der wärmer werdenden Jahreszeit nicht so im Vordergrund wie in Herbst oder Winter, und generell steckt laut Link "die Aufklärung über das Produkt Alpaka noch in den Kinderschuhen". Auch habe die Marktsaison 2018 gerade erst angefangen.

Immerhin sind Links Tiere aus dem Ittertal in der Region schon recht bekannt, weiß er aus Kontakten am Stand. Dabei rühmt er gern das Besondere an diesen 0,80 bis ein Meter Stockmaß großen Tieren. Lächelnd erzählt Michael Link: "Es ist ihre ruhige, sanftmütige Art, die mich und meine Familie fasziniert. Schau nie in die Augen eines Alpakas, du verliebst dich sofort!"