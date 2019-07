Eberbach. (bnc) An weiterführenden Schulen gehören Medienerziehung und entsprechende Informationsabende für Eltern längst zum Alltag. Doch auch immer mehr Kinder im Grundschulalter verfügen bereits über Smartphone, Tablet & Co. und tummeln sich zum Teil grenzenlos im Netz. Sollte man da nicht auch die Eltern Sechs- bis Zehnjähriger für die Mediennutzung ihrer Kinder sensibilisieren? Ihnen Probleme bewusst machen? Ihnen Tipps und Möglichkeiten für einen adäquaten Umgang an die Hand geben?

Tobias Balthesen, Dietmar Polzin und Silvia Winter ergriffen als Elternbeiräte der beiden Eberbacher Grundschulen die Initiative. In Zusammenarbeit mit Birgit Exner vom Jugendreferat der Stadt und Volkshochschulleiterin Barbara Coors luden sie am Montag erstmals alle Eltern von Grundschulkindern zu einem Vortrag über "Nutzen und Nutzung neuer Medien" mit anschließender Diskussionsmöglichkeit in die Aula der Dr.-Weiß-Schule ein.

Referent Robert Braun kennt die Unsicherheit vieler Eltern beim Thema Medien. Als Diplom-Psychologe ermutigte er seine Zuhörer, bei Problemen mit ihren Kindern durchaus auch die psychologische Beratungsstelle, zum Beispiel in Eberbach in der Luisenstraße 4, in Anspruch zu nehmen. Ansonsten gelte es, die kindliche Nutzung elektronischer Medien nicht grundsätzlich zu verteufeln. Ziel sei vielmehr, einen guten Umgang damit zu finden, so Braun.

Das A und O gerade bei kleineren Kindern sei dabei das Vorbild der Eltern. "Wie oft sitzen Sie vor dem Fernseher? Und schauen Sie vielleicht selbst ständig aufs Handy?" Unumgänglich ist es nach Ansicht des Psychologen, ebenso wie in allen anderen Erziehungsbereichen, Regeln aufzustellen, an denen sich Kinder orientieren und auch reiben können. Wichtig dabei: "Standhaft bleiben - auch auf die Gefahr hin, mit Sohn oder Tochter in Konflikt zu geraten."

Anhand der Ergebnisse diverser Studien zur kindlichen Mediennutzung versorgte Braun die Eltern mit allerlei statistischen Werten, etwa zu den in bestimmten Altersstufen beliebtesten Medien, zu Themeninteressen von Sechs- bis Zwölfjährigen, zu deren bevorzugten Freizeitaktivitäten und Lieblingssendungen. Dabei stellte sich heraus, dass für Kinder im Grundschulalter Freunde treffen, draußen oder drinnen spielen oder Unternehmungen mit der Familie immer noch ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen und Medien eher als Mittel zum Zweck etwa beim Herstellen von Kontakten genutzt werden.

Doch gibt es auch andere Fälle. So berichtete Jugendreferentin Birgit Exner von Jungs, die Kampfspiele aus den Medien nachspielten, was zu "sehr rohen" Raufereien führe. Ein Vater, selbst Grundschullehrer, berichtete von Neunjährigen, die zum Teil nächtelang Killerspiele im Internet spielten und durch besonders aggressives Verhalten auffielen. Und wie lässt sich einem Kind helfen, die schrecklichen Bilder loszuwerden, das beim Surfen im Internet auf ein Enthauptungsvideo gestoßen ist? Fragen, auf die auch der Experte keine einfachen Antworten hat.

"Bieten Sie Ihrem Kind Rückhalt, helfen Sie ihm, Gesehenes und Erlebtes zu verarbeiten", riet Braun seinen Zuhörern. "Interessieren Sie sich für die Sendungen und Spiele Ihrer Kinder, achten Sie auf altersgerechte Angebote und fördern Sie einen kritischen, selbstbewussten Umgang der Kinder mit Medien." Brauns Faustregel für die Nutzungszeiten beim Medienkonsum: zehn Minuten Medienzeit pro Lebensjahr am Tag - für einen Siebenjährigen also immerhin 70 Minuten pro Tag.

Info: Infos zur Sicherheit von Kindern im Netz gibt es auch unter www.klicksafe.de und www.schau-hin.info