Eberbach. (fhs) Eine Mischung aus ehrenamtlichem Beförderungsverein, öffentlich bezuschusstem Transportbetrieb und einem digital per App oder Website begleiteten Ruf- oder Ergänzungslinienbussystem könnte für Eberbach eine Lösung darstellen, wenn man die Mobilität im ländlichen Raum verbessern will und gleichzeitig Fahrten Einzelner mit dem Auto verringern möchte. So lässt sich das Ergebnis des Vortragsabends von Rainer Gessler zusammenfassen.

Gessler gehört für die Freien Wähler der Regionalversammlung Stuttgart an und ist Markgröninger Gemeinderat. Auf Einladung der Freien Wähler Eberbachs sprach er am Donnerstagabend vor gerade mal 13 Besuchern in der "Krone-Post" über "Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum". Gesslers Vortrag zählt zur Freien-Wähler-Veranstaltungsreihe "Eberbach - Fit für die Zukunft". Sie findet seit 2013 statt, ist mit diesem Abend aber auch Teil des FWV-Kommunalwahlkampfs 2019.

In der Diskussion nach dem Vortrag zeichnete sich ab, dass Eberbach schon finanzieller Gründe wegen ein System benötigt, bei dem ehrenamtlich engagierte Fahrer in Kleinbussen Fahrten in die Ortsteile ermöglichen, wenn der Stadtwerke-Busverkehr mangels größerer Nachfrage keine Linienversorgung mehr anbieten kann besonders an Wochenenden oder in den späten Abendstunden.

Vortragsredner Gessler: "Die Elektromobilität kommt." Gessler sagte, es sei auch für Deutschland absehbar, dass hier wie in Norwegen und China Elektrofahrzeuge zunehmen werden. Schon jetzt gebe es besonders in Städten Angebote, bei denen man je nach Bedarf Autos unterschiedlicher Größenordnungen oder Elektrofahrräder mieten und so auf ein (Zweit-)Auto verzichten kann.

Für die Region Stuttgart stellte Gessler das Projekt "Car-to-go electric" von Daimler-Benz mit einem e-Smart vor sowie den Stuttgarter Mobilpass "polygocard", dessen System erlaube, mit einem Zahlmittel Bus und Bahn, Fahrrad- und Autoverleih sowie Ladestationen zu nutzen. Für den Rhein-Neckar-Raum erwähnte Gessler das Stadtmobil Mannheim/Heidelberg oder das "nextbike"-Verleihsystem des VRN.

Der ortsunkundige Referent Gessler stellte allgemein Beispiele für "Gemeinschaftsverkehr" vor und sagte, bundesweit gebe es 330 derartige Angebote. In Baden-Württemberg seien es 40 wie etwa der Bürgerbus in Kressbronn. Unterscheiden ließen sich die fünf Konzeptvarianten Bürgerbus, Bürgerrufauto, ein sozialer Fahrdienst oder ein Pkw-Bürgerfahrdienst sowie ein Gemeindebus zur Versorgung der Ortsteile, die vom allgemeinen Liniennetz des Öffentlichen Personennahverkehrs nicht oder nur unzureichend bedient werden. Was für Eberbach geeignet sei, sollten Gemeinderat. Stadtverwaltung und Bürgerschaft in weiteren Informationsveranstaltungen und beim Abwägen der Möglichkeiten herausfinden. Gessler riet, einen Vertreter von einem der 40 Beispiele im Land als Praktiker einzuladen und Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu klären. Etwa 110.000 Euro müsse man für einen Kleinbus ansetzen, könne sich aber um Zuschussmöglichkeiten von bis zu 35.000 Euro bemühen, so Gessler.

In der Diskussion zur Sprache kamen auch Bürgermobil und Ruftaxi von Schönbrunn sowie Skepsis gegenüber dem aktuellen Leistungsstand von Elektroautos, was etwa deren Reichweite im Winter (bei stärkerer Belastung der Batterie) betrifft. Für Eberbach gelte es zu klären, ob sich genügend Leute finden, die bereit sind, ehrenamtlich einen verlässlichen Transportdienst etwa für Senioren aus den höher gelegenen Stadtteilen wie aus den Ortsteilen anzubieten. Ob dabei Telefonbestellung, eine App, eine Website oder ein Fahrplan mit festen Tourzeiten zugrunde gelegt werden, müsste anhand der Nachfragen, der Finanzierungsmöglichkeiten und der Bereitschaft engagierter Mitstreiter geklärt werden. Gessler: "Es hängt viel davon ab, ob irgendwelche fitten Rentner mitmachen und das tragen."

Für Besucher und Altstadtrat Dietrich Müller stellt die bestehende schlechte Mobilfunkinfrastruktur eines der derzeitigen Hindernisse dar auf dem Weg zu einem Eberbacher Mobilitätssystem. Referent Gessler berichtete von einem Kopenhagen-Besuch und seinem Erlebnis dort, dass das Fortbewegen mit dem (Leih)-Fahrrad ins allgemeine Bewusstsein übergegangen sei.