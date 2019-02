Im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der Generationen ist in der Stadthalle der Film "Silent Heart" zu sehen. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Das Europäische Filmfestival der Generationen gastiert heuer vom 11. bis 20. Oktober in der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch die Stadt Eberbach nimmt teil und zeigt am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle den Film "Silent Heart - Mein Leben gehört mir". Dieser Film wird im Anschluss mit Experten aus Kirche, Hospiz, Pflegedienst und den Besuchern diskutiert.

Ziel der Diskussion ist es, die jeweiligen Filmbotschaften zu den Themen Alter, Altern, demografischer Wandel und Dialog der Generationen zu vertiefen und auf die lokalen Angebote zum Thema hinzuweisen. Im Idealfall können aus den jeweiligen Gesprächen sogar Initiativen und Projekte entstehen.

Die Moderation übernimmt Barbara Coors, Leiterin der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd. Die Expertenrunde besteht aus Ursula Clifford, Dekan Ekkehard Leytz, Diakon Joachim Szendzielorz, Ingrid Börner und Patricia Kirchgessner. Der Eintritt ist frei.

Das Europäische Filmfestival der Generationen ist mittlerweile eine anerkannte bundesweite Veranstaltungsreihe. Örtliche Veranstalter können teilnehmen, auch wenn es in der jeweiligen Kommune kein Kino gibt. Bundesweiter Veranstalter ist das "Kompetenzzentrum Alter der Universität Heidelberg". Festivalleiter ist Gerontologe Dr. Michael Doh. Die Verantwortung der regionalen Koordinierung liegt in den Händen des vom Verband Region Rhein-Neckar getragenen Netzwerks Regionalstrategie Demografischer Wandel.