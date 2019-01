Von Martina Birkelbach

Eberbach. Zum dritten Mal mit neuem Konzept steigt am Samstag, 9. Februar, ab 20.11 Uhr im großen Saal der Stadthalle "Fire Feier", die Feuerwehr-Faschingsparty. Der Vorverkauf läuft. Laut Marco Bräutigam wird wieder einiges geboten und es kann bis gegen 3 Uhr am nächsten Morgen getanzt werden.

Die Coverband Inflagranti aus dem Raum Karlsruhe will es mit angesagten Rock- und Pop-Partyhits und Klassikern sowie mit aktuellen Charthits krachen lassen. "Dazwischen gibt’s von unseren beiden DJ’s ,Fit for Fun’ (Thomas Weber) und Jochen Fleck Musik auf die Ohren", so der stellvertretende Abteilungskommandant Stadt und zweiter Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach (Abteilung Stadt).

Zudem sind zwei Longdrink-Bars, eine Bier-Bar und eine Sekt-Bar (unter der Bühne) sowie ein normaler Getränkestand geplant. "An Letzterem gibt’s auch belegte Brötchen und unsere etwas schärfere heiße Fire-Feier-Wurst", erklärt Bräutigam. Der Saal wird durch besondere Lichteffekte ein besonders Ambiente erleuchtet, dazu gibt’s Feuerschalen "natürlich ohne echtes Feuer".

Hintergrund Eintrittskarten für "Fire Feier" am Samstag, 9. Februar, gibt's ab sofort für den Preis von 8,50 Euro bei der Metzgerei Zorn, dem Schlüsseldienst Obernosterer, der Norge Reinigung und der Tourist-Info im Rathaus. Außerdem gibt's unter www.fire-feier.de einen online-Ticket-Shop.

"Fire Feier" ist laut Bräutigam in den vergangenen zwei Jahren gut bei den Besuchern angekommen. 2018 waren rund 550 verkleidete Partygäste gekommen. "Wir würden uns natürlich freuen, wenn dieses Jahr noch mehr dabei sind." Seitdem das neue Konzept eingeführt wurde, hat sich die Altersstruktur bei der Party verjüngt. Insgesamt sind aber immer sämtliche Jahrgänge vertreten; "von 16-Jährigen (nur in Begleitung eines Erziehungsbeauftragten) bis zu ... nach oben sind keine Grenzen gesetzt".

Der frühere "Feuerwehrball" fand in seiner Art letztmals im Jahr 2016 statt. Da waren die Hoch-Zeiten allerdings längst vorbei. Bräutigam: "Ab etwa Ende der 1990er Jahre gab es mehrere Jahre lang kaum mehr Eintrittskarten; binnen weniger Stunden war im Vorverkauf schon alles weg."

Dann kamen einem allgemeinen Trend folgend "kontinuierlich aber schleichend" immer weniger Gäste; 2015 waren es nur noch rund 400. Als im Folgejahr die Zahl zwar etwas anstieg, aber noch lange nicht die erhoffte Gästezahl erreicht wurde, hat man zusammen überlegt und sich dennoch für einen Erhalt der Traditionsveranstaltung entschieden. Nur eben wurde das Konzept völlig umgekrempelt. Neben dem neuen Namen "Fire Feier", der neuen Band und der neuen hochwertigeren Aufmachung, findet die Party nicht mehr wie früher in der gesamten Stadthalle (auch auf der Empore und im Foyer) statt, sondern nur noch im großen Saal.

Noch ist der große Saal der Eberbacher Stadthalle leer, am Samstag, 9. Februar steigt dort die dritte Feuerwehr-Faschingsparty "Fire Feier". Marco Bräutigam freut sich schon und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Foto: Martina Birkelbach

70 Helfer werden laut Bräutigam für Auf- und Abbau und den laufenden Betrieb eingeteilt; "Feuerwehrmitglieder und Partner sowie Fördervereinsmitglieder". Mit den Vorbereitungen wurde bereits im Herbst begonnen: "Band, Technik, Genehmigungen, Plakate, Vorbesprechungen mit dem neuen Getränkelieferanten".

Der Aufbau startet bereits am Freitagabend, 8. Februar, abgebaut wird direkt im Anschluss an die Party am frühen Sonntagmorgen; "der Rest wird dann am Sonntagmittag im Feuerwehrhaus sortiert".

Die Einnahmen aus "Fire Feier" wird der veranstaltende Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr "beispielsweise für Ausbildungen" verwenden. Doch erst mal hoffen die Veranstalter auf viele Gäste; übrigens ist laut Bräutigam das Verkleiden auf der "Fire Feier" ausdrücklich "erwünscht".

Info: Unter https://www.facebook.com/FireFeier/ gibt es auch Bilder der Party des vergangenen Jahres sowie ein lustiges "FireFeier-Video", welches der Förderverein der FFW Eberbach selbst gemacht hat.