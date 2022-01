„The Flames“ vom Club Eulenspiegel in bester Laune beim Fastnachtsumzug Eberbach im Jahr 2018. Archivfoto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Rockenau. Im vierten Teil unserer kleinen Serie "Fastnacht ohne Fastnacht" haben wir mit Dieter Redder, Präsident des Club Eulenspiegel, gesprochen.

Zum zweiten Mal Fastnacht ohne Fastnacht. Hätten Sie sich das nach der letzten abgesagten Kampagne vorstellen können und wie sehr belastet das Sie persönlich und die ganze Gruppe?

Ich bin natürlich auch noch sehr enttäuscht, dass unsere Fastnacht wieder ausfällt, und wir unser 66-jähriges Jubiläum nicht feiern können. Auch unsere schöne Prinzessin ist natürlich traurig, dass ihre diesjährige Kampagne so verläuft. Sie wird jetzt aber unsere erste Prinzessin sein, die für zwei Kampagnen das Amt innehaben wird. Kleiner Trost für sie. Es ist mir schon sehr schwergefallen unseren Aktiven mitzuteilen, dass der Trainingsbetrieb wieder einzustellen ist und die Sitzungen nicht stattfinden. Aber durch die gestiegenen Zahlen blieb uns ja keine andere Wahl. Ich hoffe nur, dass die Zahlen der Geimpften weiter steigen und wir bald zur Normalität zurückkommen.

Dieter Redder, Präsident des Club Eulenspiegel. Foto: mabi

Steckt der Fastnachter trotzdem noch in ihrem Blut?

Ja, mehr als sonst – und ich hoffe, es gibt keine Blutwäsche!

Träumen Sie manchmal von einer Prunksitzung?

Nicht nur das, ich vermisse auch meine Mitglieder und die Besuche beim Training und die fröhlichen Gesichter!

Wann hatten Sie das letzte persönliche Treffen im Verein?

Am 13.11.2021 hatten wir Kampageneröffnung und Vorstellung unserer Prinzessin Alysia I.

Wer trainiert oder probt derzeit in Präsenz?

Seit 2. Dezember 2021 ist das Training eingestellt.

Wie schwierig ist es, die Mitglieder trotzdem zu halten?

Ich stehe so viel es geht mit den Mitgliedern in Kontakt und wir werden natürlich unseren Mitgliedern in den nächsten Tagen unseren Kampagnenorden überreichen. Die Gruppen halten auch untereinander Kontakt.

Ich hoffe nur, dass wir nicht die neu gewonnen Mitglieder in der Jugendabteilung wieder verlieren, denn sie hatten ja nur sechs- bis achtmal Training.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Ich vermisse die schöne Zeit und den Spaß, den man während dieser Zeit hat. Ich wünsche mir, dass es bald wieder los geht. In diesem Sinne: Helau Helau Helau!!!

Herr Redder, Danke für das Gespräch.