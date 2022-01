Fast 880 Festmeter Rundholz lagern derzeit in der Au in Eberbach. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Holz (fast) so weit das Auge reicht, lagert derzeit auf dem Festplatz in der Au und vor dem ESC-Sportheim. Dort findet gerade die 15. Nadel-Wertholzsubmission statt. Die wird diesmal von der Holzverkaufsstelle des Rhein-Neckar-Kreises geleitet, die sich mit den Kollegen von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) mit Sitz in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis im jährlichen Turnus abwechselt. Letzterer gehören 73 Mitglieder, darunter die Städte Eberbach und Mosbach an. Der staatliche Forstbetrieb ForstBW ist zuständig für die Betreuung des Platzes.

In der Au lagern diesmal knapp 880 Festmeter Rundholz. Das wurde in den vergangenen Wochen mit großen Langholzfahrzeugen angeliefert und auf "Untergestelle" aus dünnen Buchenholz aufgesetzt.

Wie Till Desiere von der FVOB auf Nachfrage erläutert, stammen die Stämme unter anderem aus dem Heidelberger Stadtwald, aus Erbach, Amorbach, Sinsheim, dem hessischen Odenwald, dem Kleinen Odenwald und Mosbach. Eberbach ist seinen Angaben zufolge mit 39 Festmetern vertreten. Sogar 480 Ablagemöglichkeiten seien geschaffen worden. Laut Mitteilung von ForstBW liegen derzeit 392 Stämme Nadelholz in der Au, wo sie von Bietinteressenten in Augenschein genommen werden können.

Rüdiger Dehn, Lagerplatzverantwortlicher von ForstBW, im Einsatz. Foto: ForstBW

Den Löwenanteil stellen dabei die Baumarten Lärche mit etwa 480 Festmetern und Douglasie mit rund 370 Festmetern. Nur untergeordnete Rollen spielen die Kiefern mit 20 Festmetern und die Fichte mit sieben Festmetern.

Es sei gar nicht so einfach, einen geeigneten Ort zu finden, der allen Ansprüchen für solch eine Submission genüge, sagt Rüdiger Dehn, Revierleiter bei ForstBW. Denn an höher gelegenen Orten im Odenwald sei zu dieser Jahreszeit häufig noch mit Schnee zu rechnen, während das im Talkessel Eberbachs eher nicht der Fall sei.

Zudem müsse der Platz ausreichend groß sein, um alle Stämme nebeneinander präsentieren zu können. Und auch die gute Anfahrbarkeit spreche für diese Stelle. Seit es den Platz in der Au gibt, ist Dehn dort Lagerplatzverantwortlicher. Über Wochen hinweg ist der Forstmann jedes Jahr mit Arbeiten rund um die Submission beschäftigt.

Da sind beispielsweise im Vorfeld die Lagerhölzer zu beschaffen und mit Hilfe von Forstwirten und Auszubildenden auszulegen.

Die Anlieferung der Stämme muss koordiniert werden. Dann müssen den Stämmen Verkaufsnummern zugewiesen werden. Und schließlich folgt das Vermessen der Stämme gemeinsam mit Mitarbeitern des Kreisforstamts Rhein-Neckar und ForstBW. Damit die potenziellen Kunden die Stammqualität beurteilen können, werden zudem am Stammfuß Holzscheiben abgesägt. So kann man die einzelnen Jahresringe deutlich erkennen.

"Einkäufer können besser beurteilen, ob der vorliegende Stamm der gesuchte für ihren Verwendungszweck ist", teilt der Forstbezirk Odenwald dazu mit. Besonders gleichmäßige Jahresringe zeugten von einem gleichmäßigen Wachstum des Baumes.

So seien die besonderen Stämme bei der Submission "Zeugen für eine kontinuierliche, bewusste Forstwirtschaft" von mehreren Generationen Förstern und Waldarbeitern.

Die Nachfrage am Holzmarkt bezeichnet Till Desiere von der FVOB als "definitiv gut". Sei der vor noch nicht allzu langer Zeit preismäßig bei einigen Sortimenten buchstäblich im Keller gewesen, so habe sich das Ganze mittlerweile gedreht. Die qualitativ hochwertigen Stämme gehen seiner Erfahrung nach wieder zu Furnierwerken. Die Losverzeichnisse sind verschickt.

Gebote für das Holz aus dem Staatswald müssen bis 16. Februar beim Forstbezirk Odenwald in Schwarzach eingegangen sein, Gebote für Stämme aus Kommunal- und Privatwald bis 17. Februar bei der Holzverkaufsstelle des Kreisforstamts in Neckargemünd.

Nach der Zuschlagserteilung haben die Käufer bis zum 25. März Zeit, ihr Holz abzufahren.