Von Martina Birkelbach

Eberbach/Rockenau/Neckarwimmersbach. "Corona ist, wie jeder weiß, doch en richtich großer, ne, en rieße Scheiß", brachte es der Präsident der KG Kuckuck, Udo Geilsdörfer, bei der Kampagneneröffnung am 11.11.2020 auf den Punkt. "Wir Narren sehen die Sache trotzdem locker, Corona haut uns nicht vom Hocker", betonte er, nahm den Rathausschlüssel von Bürgermeister Peter Reichert "online" entgegen und erklärte, dass die Kampagne eben "einfach anders" stattfindet. Und zwar weiter online "Fasnacht in Ewwerbach" auf dem Sender Prunk TV.

Prunk TV ist eine Initiative der Ewwerbacher Saalfasnachtsvereine KG Kuckuck, KG Urmel und Club Eulenspiegel. Seit über 13 Jahren arbeiten die drei Vereine bei "Le Tour de Bütt” zusammen, und auch in diesem "digitalen Zeitalter" wollen sie gemeinsam das närrische Volk bespaßen. Seit dem 11.11. gibt’s immer wieder neue Videos, die sich das närrische Volk alleine oder mit der Familie im heimischen Hause auf dem Fernseher, dem Computer, dem Laptop oder sonstigen Geräten wie Smart- oder I-Phone anschauen kann. Man holt sozusagen die Fasnacht ins Haus. Je nachdem lässt sich das für ein paar Minuten mit nur einem Video machen oder gerne auch alle auf einmal; dann ist’s ein bisschen wie drei Prunksitzungen am Stück.

Der Nikolaus war da, Kuckucke und Urmel haben ihren Orden vorgestellt und wie jedes Mal mit dem gleichen Rauschen in der Leitung samt altem Testbild sowie dem nachfolgenden Song: "Da simmer dabei, des is unser Sach‘, feiern in Ewweerbach" (gesungen von Jürgen Huber) starten auch die Neujahrsgrüße. Über ihre Männer berichten Saaandy und Schantalle beim Après Ski, Vifi (Dieter Verfürth) singt "Heile, heile Pandemie" begleitet auf seiner Gitarre und verspricht "wir kriegen das schon wieder hi". Die Post war anschließend kaum mehr in der Lage die viele Fanpost nach Rockenau zu befördern. In seinem frisch in dieser Woche gesendetem Part II gibt’s sogar einen Zugaberuf, worauf er melancholisch eine Corona-Version von "Verdamp lang her" (BAP) rockt: "Verdamp lang her, dass alles noch im Lot war; verdamp lang her, und dann der Schock, als das kam mit Corona..." (an dieser Stelle möchten wir uns bei allen Nachbarn für die Lautstärke des Songs in unserem heimischen Homeoffice entschuldigen, aber das musste sein). Dazwischen gibt’s "live aus dem streng geheimen Studio in Ewwerbach" News Breaking von den Narrhalla Hainbrunn, und auch die Hirschhorner Ritter schweben samt Präsident Klaus-Jürgen Ehret über den Dächern der Perle des Neckars. Ebenfalls live aus dem Studio sendet Kuckuck-Sitzungspräsident Ralph Brenneis eine "News Breaking Sondermeldung" der "FireFeier". Mit dabei Jochen Fleck und Thomas Weber. Die Kameraden freuen sich auf eine Feier im Jahr 2022.

Als noch aktuellere News gibt’s noch Grüße aus Igelsbach von den Meckies und dem MGV obendrauf. "Mein Opa ist ein Rentner", berichtet Alina Wehrle in der Bütt, "Mein Vadder ist ein Supertalent", erzählt Sandra Dietz. Mal übernimmt Kuckucks-Vizepräsident Markus Scheurich die Moderation, und zu sehen und zu hören gibt’s auch einen Klassiker aus dem Jahre 1986: "Otto als Torero des Jahres". Herrlich! "Dankeschön" muss auch mal gesagt werden. Diesen Part übernimmt Urmel-Lungo Bernhard Walter in einer Extrasendung, in der er allen Sponsoren und Partnern dankt. "Alle mol mole" lautet der Aufruf einer Sendung, in der zum Malwettbewerb von Prunk TV und Rhein-Neckar-Zeitung / Eberbacher Zeitung aufgerufen wird.

Der Wächter vum Ohrschbergturm erzählt einige Turmgeschichten, Siefglied und Roooy präsentieren eine unglaubliche magische Show, in der einfach alles unglaublich "Määätschik" ist und sogar die Luft aus the Ballon rausgezaubert wird. "Magie, wie sie das Universum und Eberbach noch nie gesehen haben." Tricks, die ihnen so leicht keiner nachmacht und vor allem die Sprache ist einfach "Määätschik". Das Unikat der Urmelbüttenredner, Petronella Knorzel, hat endlich ihren Heinerle mal live mit dabei, und Taucher Wastl berichtet frisch nuff gekrabbelt aus’m Neckargrund, einem Ort, der hundert Prozent coronafrei ist. "Anonym muss ich in so nüchterne Kamera singe…", singt er nachdem er der Krankenschwester und dem Doktor Patrick Schottmüller am Ufer nuffgerufe hat: "negativ vier Meter zehn".

Der scheinheilige "Messdiener" mit Heiligenschein grüßt vom Kardinal und versüßt die Kampagne aus einer heiligen Halle. Abonnieren und "smasch the Like-Button" wünscht Sitzungspräsident Ralph Brenneis für alle Videos.

Die 16.000- Klick-Marke wurde am Mittwoch bereits erreicht. Also weiter so, ab und an oder auch gerne täglich eine Sendung (oder auch mehrere) Prunk TV ins beschauliche Heim holen und mal kräftig lachen – das ist auch jetzt nicht verboten und soll sogar die Gesundheit und vor allem das Immunsystem fördern. > Übrigens

Info: www.prunk.tv; Kontakt über post@prunk.tv

„Mein Opa ist ein Rentner“, berichtet Alina von der KG Kuckuck in der virtuellen Bütt. Foto: Prunk TV

Die RNZ/EZ hat es aufgespürt: Das geheime Studio, von dem aus Prunk TV sendet. Chris Wegner von der Firma Klang-Farm (r.) bei einem Test mit Bernhard Walter (l.) (Urmel-Sitzungspräsident) und Markus Scheurich (Kuckucks-Vizepräsident). Foto: Martina Birkelbach