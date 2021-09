Eberbach. (StvE) Der "Frischling", das Fährschiff der Städtischen Dienste Eberbach, kommt zurück. Zuletzt war er als Rheinfähre zwischen Lampertheim und Worms unterwegs, da er dem dortigen Fährverein Nibelungenland überlassen wurde. Die Saison, die sich jetzt als die letzte für den "Frischling" auf dem Rhein herausstellen sollte, endete am 12. September. Heute, am 17. September, soll das Schiff in seine alte Heimat auf dem Neckar überführt werden.

Der Fährbetreiber hat sich, nach einer pandemiebedingt schwierigen Zeit in der Personenschifffahrt, dazu entschlossen, den Fährverein Nibelungenland aufzulösen. Damit wurde auch die Überlassungserklärung des "Frischling" nichtig.

Auch wenn die Ankündigung zur Rückkehr des Schiffes für die Stadtverwaltung und die Städtischen Dienste überraschend war, soll betont werden, dass die Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner aus Lampertheim über die ganzen Jahre ohne Probleme verlief.

Derzeit gibt es noch keine konkreten Pläne für den neuen Lebensabschnitt der Neckarfähre. Dies wird noch ausführlich mit den Gremienmitgliedern beraten.

Zurzeit sind die Städtischen Dienste Eberbach auf der Suche nach einem Liegeplatz, an dem der "Frischling" erstmal festmachen kann.