Von Felix Hüll

"E kleene Nachricht hätt ich heit: / Vielen Mensche bei de Kuckucke (vielleicht net alle) / hot der Rap ’Ewwerbach vun Owwe’ g’falle. / Damit der Song in de Charts nach owwe schießt, / wurd er jetzt hordisch als Single released. / Un damit Ihr net meent, des wär’ en Witz, / lest bitte folgende Notiz."

Angelehnt an den gereimten Einstieg einer Pressemitteilung der etwas anderen Art sei an die schweißtreibende Arbeit der jungen Eberbacher Sängerin "MC Luna”, der Kamerafrau Barbara Gusz und von Sahin Hacikoglu und Hubert Richter (dem Duo "Turmwächter & Turmfalke") mit dem Hip-Hop-Song "Ewwerbach vun Owwe” erinnert, den Richter als der "Wächter vum Ohrschbergturm” während seiner Büttenrede auf den Prunksitzungen der KG Kuckuck in der Eberbacher Stadthalle live vorführte.

"Ewwerbach vun Owwe” ist jetzt digital auf Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer und anderen Musikplattformen, kann dort gestreamt und in Playlists eingebunden werden. Barbara Gusz machte die Aufnahmen für das dazu gehörende Musikvideo an Originalschauplätzen am, im und auf dem Eberbacher Ohrsbergturm.