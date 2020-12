Eberbach (fhs) Dass es anders werden würde war klar. Wie es wird, steht jetzt für die rund 5300 evangelischen Christen in Eberbach fest: mit fünf virtuellen Gottesdiensten sowie weiteren Digitalangeboten feiert Eberbachs evangelische Kirchengemeinde das Fest Christi Geburt im Coronajahr 2020. Für zwei Zoom-Gottesdienste gibt es eine Anmeldefrist (Mittwoch, 23. Dezember, 14 Uhr) zu beachten. die Kirche bleibt aber offen zugänglich, es liegt ein Faltblatt aus und man kann sich das Friedenslicht nach Hause holen.

Direkt am Heiligen Abend finden zwei Zoom-Gottesdienste statt, und auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde sind eine Weihnachtsandacht mit Dekan Ekkehard Leytz und Prädikantin Barbara Coors, eine Christmette mit Pfarrer Gero Albert, sowie ein Gottesdienst zum ersten Feiertag mit Pfarrerin Anja Kaltenbacher und Lehrvikarin Laura Adler abrufbar. Die Links dazu finden sich hier.

Zum persönlichen Gebet bleibt die Michaelskirche geöffnet – am Heiligen Abend von 10 bis 16 Uhr, an den Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr. Ebenso ist die Bergkirche in Rockenau am Heiligen Abend von 14.30 bis 16.30 Uhr zugänglich. Das ausliegende ökumenische Faltblatt "Anders Weihnachten feiern" enthält die biblische Weihnachtsgeschichte und eine Anleitung zum Gottesdienst im kleinen Familienkreis. Auf der Homepage der Evangelischen Landeskirche in Baden findet sich eine Vielzahl weiterer virtueller Gottesdienstangebote sowie Hinweise zu den Fernsehgottesdiensten zu Weihnachten. Dort kann auch das ökumenische Faltblatt heruntergeladen werden.

Anstelle eigener Eberbacher Präsenzgottesdienste lädt die Kichengemeinde am Heiligen Abend, Donnerstag 24. Dezember, dazu ein, an zwei Live-Gottesdiensten auf der digitalen Plattform Zoom teilzunehmen. Kinder und Jugendliche sprechen live, ebenso die Gottesdienstverantwortlichen direkt mit den an den Monitoren zuhause Teilnehmenden. So ist es möglich gemeinsam zu singen, zu beten und zu feiern. Um 15.30 Uhr gibt es für Kinder und Eltern ein Krippenspiel zum Thema "Christus, das Licht der Welt" unter Leitung von Jugendreferentin Angelika Löffler und Anke Wäsch. Zu den Texten der Kinder und Jugendlichen wird eine Fotogeschichte gezeigt.

Der Inhalt ist bekannt: Maria und Josef machen sich auf den Weg, der Engel kommt zu den Hirten und die Weisen finden den Stall – eigentlich wie immer, und doch ganz anders: "Gerade weil für viele Menschen dieser Dezember dunkler erscheint, als in den Jahren zuvor, ist diese Geschichte so aktuell", meint Jugendreferentin Löffler. "Mit Jesus hat Gott ein Hoffnungslicht in unsere Welt gesandt – und das brauchen wir dringend." Am Donnerstag, 24. Dezember, um 17 Uhr können die Teilnehmenden eine Christvesper von zuhause aus mitfeiern.

Dekan Ekkehard Leytz und Prädikantin Barbara Coors betrachten darin die Weihnachtsgeschichte, die von drei Jugendlichen gelesen wird.

"Wie die Hirten auf dem Felde sind wir dieses Jahr alle ein biss-chen draußen, aus der Spur" bemerkt Coors. Und Leytz ergänzt: "Der Gruß der Engel: ‚Fürchte dich nicht‘ gilt nicht nur den Hirten, sondern zeigt an: Gott hat auch die Verunsicherten nicht vergessen". Zum Schluss wird das Friedenslicht von Bethlehem entzündet und die Teilnehmenden werden aufgefordert, dies auch zuhause zu tun.

An den Zoom-Gottesdiensten Interessierte können bis spätestens Mittwoch, 23.Dezember. um 14 Uhr eine Mail an das evangelische Gemeindebüro senden: eberbach@kbz.ekiba.de.

Sie bekommen dann einen Link, mit dem sie an dem gewählten Gottesdienst teilnehmen können. Der Link führt die Empfänger durch Anklicken direkt zum Gottesdienst.