Eberbach-Friedrichsdorf. (MD) Der gewünschte Radweg von Gaimühle nach Friedrichsdorf und Richtung Eutersee ist offenbar vom Tisch. In der jüngsten Sitzung des Friedrichsdorfer Ortschaftsrats äußerten mehrere Teilnehmer, dass das Projekt wegen errechneter Kosten von 220.000 Euro und weil er hauptsächlich über hessisches Terrain führe, "gestorben" sei. "Man kann so was auch hoch ansetzen, wenn man das Projekt nicht will", meinte dazu ein Sitzungsteilnehmer.

Dies und die in öffentlicher Sitzung genannte Zahl wollte Stadtsprecher Ingo Moneta auf Anfrage so nicht bestätigen: "Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung im November 2020 eine Präsentation über mögliche Trassen vorgestellt bekommen. Hierbei wurde auch über die hohen Kosten zur Herstellung des Radwegs gesprochen. Aufgrund zweier nicht zu lösender Engstellen auf der L2311 und der hohen Baukosten des neuen Radwegs wurde das Thema nicht weiter verfolgt", schreibt er dazu.