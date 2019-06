Eberbach (bnc) "298 Euro zum Ersten, zum Zweiten und - zum Dritten." Die Würfel waren gefallen, der Holzhammer aufs zugehörige Brettchen gekracht. Zwei Wochen lang hatte die von einer Gruppe handarbeitsfreudiger Eberbacher Frauen kunstvoll gestaltete Europadecke das Rathaus-Foyer geziert. Sie hatten anlässlich der Europawahl die Flaggen der EU-Mitgliedsstaaten selbst gehäkelt und gestrickten und am Sternenbanner festgemacht. Nun hat das Europa-Tuch einen neuen Besitzer gefunden.

Über eine halbe Stunde lang hielt Journalist Herbert Rabl als Auktionator die zahlreichen Menschen auf dem Leopoldsplatz nach dem ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontagvormittag in Atem. In einer "amerikanischen Versteigerung", wie sie besonders bei Benefiz-Veranstaltungen beliebt sind, peitschte er die Gebote von Null auf das vorläufige Endergebnis von rund 300 Euro hoch.

Dabei konnte stets nur in Zwei-Euro-Schritten geboten werden. Die Münzen landeten sofort in den bereit gehaltenen Körbchen der Handarbeitsfrauen, um sie einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen. Der letzte Zwei-Euro-Bieter erhielt schließlich den Zuschlag. Hatte sich zuletzt ein engerer Kreis von fünf, sechs Bietern - unter ihnen auch Bürgermeister Peter Reichert - an der spannenden Auktion beteiligt, so fiel der Hammer letztlich für Pfarrer Gero Albert.

Wo er das Tuch nun aufhängen werde? "Die Decke soll weiterhin im Rathaus hängen", entschied Albert, dort wo alle Bürger, die da ein- und ausgehen, sie sehen können. Bürgermeister Reichert nahm die Gabe gern entgegen, hatte doch auch er denselben Plan für den Fall des Zuschlags gehabt. Das eingenommene Geld wollen die Handarbeitsfrauen in Kürze dem Kinder-und-Jugendhilfe-Verein "Postillion" übergeben.