Von Peter Bayer

Eberbach. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie der Spiel- und Trainingsbetrieb eine längere Zwangspause einlegen musste, tat sich beim Eberbacher Sport Club (ESC) im letzten Jahr doch so einiges. Einen Überblick erhielten die 51 anwesenden Mitglieder bei der inzwischen dritten Mitgliederversammlung des 2019 als Zusammenschluss von VfB und SV Eberbach gegründeten Vereins.

Normalerweise prägen viele Veranstaltungen ein Jahr beim ESC, nicht so im Jahr 2020. "Im Januar führten wir unser Hallenfußballturnier für Jugendliche und Erwachsene durch und die Winterfeier fand in Rockenau statt. Danach legte Corona das gesellschaftliche Leben lahm", begann Vorsitzender Ralf Bettinghausen seinen Rückblick.

Nachdem 2019 die alte Theke im VfB-Sportheim abgerissen und eine neue errichtet wurde, war 2020 der komplette Umbau der Küche mit Lager erforderlich. Im großen Saal wurden unter anderem 100 Stühle gepolstert und neue Tische besorgt. "Die Sanierungsarbeiten waren erforderlich, haben jedoch auch in unserer Kasse ihre Spuren hinterlassen", so Bettinghausen. "Wir waren in der Lage, alle Arbeiten und Aufgaben über das Jahr hinweg coronakonform zu bewältigen." Vorausschauend kündigte Bettinghausen die Errichtung eines Verkaufsstands zwischen dem neuen Kunstrasenplatz und dem Rasenplatz an.

Nachdem die Inzidenzzahlen auf niedrigem Niveau sind, können die Sportanlagen und der untere Kabinentrakt genutzt werden. Es sollen auch wieder Wettbewerbe gespielt werden. Die Bewirtung könne derzeit allerdings nur aus dm Kiosk heraus erfolgen. Die Gaststätte ist an Peter Schneider verpachtet, offizielle Eröffnung der "Nachspielzeit" ist am 15. Juli.

Hintergrund > 50 Jahre: Wolfgang Walter, Wolfgang Röderer, Walter Link. > 40 Jahre: Gunther Bettinghausen, Peter Wessely, Peter Weber. > 25 Jahre: Hans-Peter Weber, Sybille Stumpf, Madeline Stumpf, Angelina Stumpf, Peter Stumpf.



Mittelfristig solle erreicht werden, dass die Spieler aus der eigenen Jugend vermehrt in die Erwachsenenmannschaften integriert werden können, um möglicherweise mit eigenen Spielern den Aufstieg in eine höhere Spielklasse zu schaffen. Dazu sei eine enge Zusammenarbeit der Jugendabteilung mit der Herren- und Damenabteilung erforderlich. Hierfür wurden Koordinatoren bestimmt. Ferner soll eine Fußballschule als eigene Abteilung im Verein integriert werden. Sie soll nach Möglichkeit bereits im Herbst den Betrieb aufnehmen.

Einen Gewinn in Höhe von 2300 Euro vermeldete Tobias Soldner, Vorstand Finanzen. Nach einem Minus von fast 9000 Euro im Jahr zuvor ein gutes Ergebnis. Durch die Auflösung des Förderverein VfB und Corona-Hilfen seien Rücklagen vorhanden. Allerdings stehe 2021 ein schwieriges Jahr bevor, da durch die Aufnahme des Trainingsbetriebs volle Kosten – auch Nebenkosten – entstünden. Da die Partner des ESC durch die Corona-Krise schwer gebeutelt wurden, sei die Unterstützung des Vereins in manchen Fällen schwierig oder nicht möglich. "2021 ist noch zu schaffen, 2022 müssen bei vollem Trainingsbetrieb ebenfalls volle Einnahmen vorhanden sein, sonst wird es richtig eng", so seine Prognose für die nächsten zwei Jahre.

Nachdem die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 abgebrochen wurden, hielten beide Seniorenmannschaften die Klasse. "Es bleibt zu hoffen, dass wir die Saison 2021/2022 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des Eberbacher SC durchspielen können", so Sportvorstand Frank Mutschler.

In der Jugend können alle Mannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend besetzt werden, informierte Jugend-Vorstand Thomas Wäsch. Von den Bambini bis E-Junioren mit jeweils drei sowie bei den D- und C-Junioren mit jeweils zwei Mannschaften. Zudem wurde eine B-Juniorinnen-Mannschaft gemeldet, die D- und E-Juniorinnen werden noch nicht am Spielbetrieb teilnehmen.

Den Bericht der Wirtschafts-Vorsitzenden verlas Frank Mutschler. Nachdem fast alle Veranstaltungen ausfielen, sind dem Verein nahezu alle Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb entgangen. Einzig das Wildessen fand als To go-Variante statt. Vom Ressort Öffentlichkeitsarbeit berichtete Achim Hable. Homepage, Facebook-Profil und Instagramm-Account sind am Laufen und werden mit Leben gefüllt, eine Sponsorendatenbank ist aufgebaut. Das Angebot, die Unterstützung um 50 Prozent zu kürzen hätten einige Sponsoren dankend angenommen. Die Zusammenführung der Mitgliederlisten abzuschließen sei die Hauptaufgabe für dieses Jahr. Derzeit sind 845 Mitglieder im ESC erfasst, davon 132 weiblich, die Zahl der Jugendlichen beträgt 290.

Im Anschluss an die Berichte bestätigten die Mitglieder die bisherige Vorstandschaft für weitere zwei Jahre. Schließlich wurden noch langjährige Mitglieder geehrt, von denen aber nur ein Teil anwesend war.