Von Christofer Menges

Eberbach. Das Interessebekundungsverfahren zur Windkraft auf dem Hebert wird wieder aufgenommen. Der Eberbacher Gemeinderat stimmte am Donnerstagabend mit elf Ja- gegen acht Nein-Stimmen bei einer Enthaltung für die Wiederaufnahme. Im Februar hatte noch eine knappe Mehrheit von elf Räten die Fortführung abgelehnt. Nicht abgestimmt wurde über einen Bürgerentscheid: Das war in der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden. "Wir möchten da kein Risiko eingehen, dass das jemand juristisch beanstandet", sagte Bürgermeister Peter Reichert. Über den Bürgerentscheid soll nun im November abgestimmt werden.

Die CDU blieb bei ihrem geschlossenen Nein zur Windkraft, die AGL bei ihrem Ja, Freie Wähler und SPD zeigten sich gespalten. Nur wurde am Donnerstag nicht über die Windkraft auf dem Hebert abgestimmt, sondern über die Wiederaufnahme eines Verfahrens, von dem sich Bürgermeister Peter Reichert neue Erkenntnisse für sich, die Stadträte und die Bürger erhofft. "Ich glaube, ich bin tief drin in dem Thema, aber ich kann im Moment nicht entscheiden. Das wäre eine Entscheidung aus dem Bauch, das ist nicht gut. Ich brauche Fakten", sagte der Rathauschef.

Das Interessebekundungsverfahren soll Antworten auf die Fragen liefern, ob es Investoren gibt, die auf dem Hebert Windräder bauen würden, welche Pachterlöse die Stadt dadurch erzielen könnte und ob die Investoren bereit wären, die Planungskosten zu übernehmen. Interesse ist laut Reichert durchaus vorhanden: Die Stadt werde immer wieder angeschrieben und bekomme "dauernd Anrufe".

Alle weiteren Fragen, etwa zur Auswirkung von Windkraftanlagen auf den Wert nahe liegender Immobilien oder zum Artenschutz, sollen in der Planungsphase bewertet werden, wie der kommissarische Bauamtsleiter Karl Emig erläuterte: "Das sind jede Menge Gutachten." Mit dem Vorstoß zur Wiederaufnahme des Interessebekundungsverfahrens reagierte Bürgermeister Reichert auf die fast 1200 Unterschriften, die für einen Bürgerentscheid zur Windkraft auf dem Hebert eingereicht worden waren. Das Bürgerbegehren wurde vom Rat im September zwar als unzulässig abgelehnt, vom Tisch ist das Thema damit aber nicht. Reichert will, nachdem es am Donnerstag aus formalen Gründen nicht geklappt hat, im Rat im November über einen Bürgerentscheid abstimmen lassen ("Ratsbegehren").

Die CDU sprach sich trotz ihrer Ablehnung der Windkraft dafür aus, dass die Bürger die "abschließende Entscheidung auf Basis belastbarer Fakten" treffen sollten. Allerdings verwies Michael Schulz auch auf die noch bestehende rechtliche Hürde durch die Lage des Heberts im Landschaftsschutzgebiet.

Diskutiert wurde am Donnerstag auch der richtige Zeitpunkt, an dem es zu einem Bürgerentscheid kommen könnte: Die AGL hätte ihn gerne noch vor Abschluss des Interessebekundungsverfahrens, Reichert und die SPD erst danach, die CDU erst nach zusätzlicher Prüfung der rechtlichen Situation. Ob und wann es zu einem Bürgerentscheid kommt, wird aber letztlich erst im November entschieden.

Gleichzeitig lässt die Initiative Bürgerbegehren nicht locker: Am 14. Oktober wurde, wie Reichert mitteilte, Widerspruch gegen die Entscheidung des Rats eingereicht, das Bürgerbegehren als unzulässig einzustufen. Neben dem Rechtsweg besteht auch nach wie vor die Möglichkeit, ein erneutes Bürgerbegehren zu starten. Diese Option hatten sich die Vertrauensleute nach der Ablehnung durch den Rat im September offen gehalten.