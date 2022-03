Eberbach (RNZ) Nach der langen Corona-Pause findet endlich wieder der Sommertagszug statt! Bedingt durch die späten Osterferien startet er am ersten Wochenende im April, Sonntag 3. ’April, just dem Tag des Eberbacher Bürgerentscheid-Urnengangs.

Am Sonntag, 3. April, ist ab 14 Uhr Aufstellung für alle kleinen und großen Teilnehmer auf dem Neuen Markt. Der Sommertagsumzug setzt sich von dort aus um 14.30 Uhr in Bewegung. Er führt durch die Altstadt und die Friedrich-Ebert-Straße hin zur großen Wiese an der Theodor-Frey-(Berufs-)Schule. Der Fanfarenzug der Stadt Eberbach begleitet den Umzug musikalisch. Der große Schneemann wird von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr gezogen, und die Pfadfinder des Stammes Silberreiher betreuen die traditionellen Butzen. Die Bäckerei Beisel in der Rosengasse fertigt wieder die übergroße Sommertagsbrezel extra für den Sommertagszug. Das Backwerk wird dem Umzug voraus getragen.

Im Innenhof der Berufsschule werden ein kleines Programm aufgeführt und gemeinsam die traditionellen Sommertagslieder gesungen, musikalisch unterstützt von der Katholischen Pfarrkapelle. Es folgt die symbolische Vertreibung des Winters durch das Verbrennen des großen Schneemanns. Anschließend erhalten alle teilnehmenden Kinder eine Sommertags-Brezel, gestiftet von Bäckern aus Eberbach und Pleutersbach sowie der Stadt Eberbach.

Der Bürger- und Heimatverein bittet die Kinder, ihre Sommertagsstecken, Fahrräder, Roller, Puppenwagen oder Ähnliches frühlingshaft mit Blumen und Bändern zu schmücken. Je nach Pandemieentwicklung behält sich der Verein Änderungen und Maßnahmen vor.