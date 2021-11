Eberbach. (jbd) In einem Interessenbekundungsverfahren zur Entwicklung und Errichtung eines Windparks auf dem "Hebert" hat der Eberbacher Gemeinderat am Donnerstag das Erneuerbare-Energien-Unternehmen BayWa r.e. aus München als Projektentwickler ausgewählt. Die endgültige Vergabe steht allerdings unter dem Vorbehalt eines positiven Votums beim Bürgerentscheid am 3. April 2022.

Geplant ist die Errichtung von bis zu fünf Windenergieanlagen der neuesten Generation mit einer Leistung von jeweils rund 6 Megawatt auf gemeindeeigenen Flächen. Der gesamte Windpark soll dadurch in Zukunft bis zu 25 000 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Im Ratsaal vermochten nicht zuletzt die in Aussicht gestellten Erträge letzte Zweifel zu beseitigen. Die Rede ist von Pachteinnahmen in Höhe von 282 000 Euro je Windenergieanlage im Jahr. Das könnte bei einer maximalen Bestückung des Windparks mit fünf Rotoren jährlich 1,41 Millionen Euro in die städtischen Kassen spülen. Auf eine Betriebsdauer von 20 Jahren gerechnet blieben annähernd 30 Millionen Euro bei der Stadt. Auch den Bürgern bietet das Unternehmen über verschiedene Beteiligungsmodelle die Möglichkeit, vom Stromerlös vor ihrer Haustür zu profitieren.