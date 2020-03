Eberbach. (cum) In Eberbach gibt es infolge der Ausbreitung des Corona-Virus inzwischen die ersten Fälle von vorsorglicher häuslicher Quarantäne. Eine junge Frau hatte vorige Woche Kontakt mit einem mit dem Virus Infizierten. Sie, ihr Mann und ihr Sohn befinden sich deshalb seither in Eberbach vorsorglich in häuslicher Quarantäne und werden von Verwandten und Freunden versorgt. Einen Infizierten in Eberbach gab es laut Gesundheitsamt bis Freitagnachmittag jedoch nicht.

Im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg hat sich die Zahl der Infizierten nach Zahlen des Landratsamts von Samstag auf Sonntag von 46 auf 90 fast verdoppelt. Zu diesen wurden bislang 613 Kontaktpersonen ermittelt (+132). Diese hatten länger als eine Viertelstunde engen Kontakt zu einem mit dem Corona-Virus Infizierten. Die amtliche Zahl von Menschen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg, die ihre Wohnung aufgrund einer Infektion oder Kontakt mit Infizierten 14 Tage nicht verlassen sollen, lag am Sonntagnachmittag bei 703 (+176).

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät Menschen mit Anzeichen von Atemwegserkrankungen zuhause zu bleiben.