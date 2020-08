Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Drei Böller kurz nach sechs, normalerweise am letzten Freitag im August. Begrüßung der Gäste durch den Bürgermeister in vielen Sprachen. Badner Lied und Fassanstich. In diesem Jahr kracht es nicht in der Eberbacher Au. Der diesjährige Kuckucksmarkt fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Kein großes Festzelt, kein Riesenrad, keine Schieß- und Losbuden, kein Mostzelt, auch Cha-Cha findet nicht statt. Eberbach und Umgebung feiern nicht - verlorener Spaß. Die Schausteller und Marktbeschicker gehen leer aus - eine Existenzfrage.

Der Kuckucksmarkt 2020 ist erst der zweite in der Eberbacher Stadtgeschichte, der abgesagt wurde, obwohl er bereits im Jahreskalender stand. In diesem Jahr wäre es der 85. geworden. Heute eine weltweite Pandemie, das Verbot der großen Feste allüberall in der Bundesrepublik. 1939 war es der fast auf den Tag des Kuckucksmarkt-Starts liegende Kriegsbeginn. Von 1939 und 1945 fielen alle Märkte wegen des Krieges ohnehin aus.

1939 wäre es das 11. Jahresfest gewesen, 1929 zum ersten Mal veranstaltet. Der Vergnügungspark war zu jenen Jahren noch am Lauer beim Neckar. Doch der Krieg kam dem Rummel dazwischen. Das Programm im ersten Kriegsjahr war schon bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Drei Tage geplante Hochstimmung für Eberbach und sein Umland. Start am Samstag, 2. September, im Festzelt, Ausklang am Montag darauf mit einem bunten Abend. Die Werbe-Grafiken waren schon fertig.

Das wohl schönste aller Kuckucksmarkt-Plakate. Repro: rho

Dr. Hermann Schmeißer hieß 1939 der Eberbacher Bürgermeister – SA-Sturmführer und von den Nazis eingesetzt, nicht von den Bürgern gewählt. Doch jenen Kuckucksmarkt hätte er nicht eröffnen können. Zusammen mit seinem Stellvertreter und Ersten Beigeordneten, gleichzeitig Ortsgruppenleiter der NSDAP, wurde Schmeißer Tage vor dem geplanten Festbeginn zum Kriegsdienst einberufen. Damit war denn auch schon das Schicksal des 1939er Kuckucksmarkts besiegelt.

Es waren geplant: Wehrsportschießhalle, Skooter, Eispavillon, Schwanenflieger und ein "Glückshafen". Dazu war ein "Kuckucksschießen" angesetzt. Gefreut hatten sich die Eberbacher schon auf den großen Blumenkorso am Sonntag durch die Stadt und die allseits beliebten und stets voll besetzten Abendveranstaltungen im großen Festzelt.

Mancher Programmpunkt fühlt sich aus heutiger Sicht fast schon naiv an: "Einheimische Kräfte" sollten unter anderem den "Reichssender Kuckucksbach" betreiben. Der Montag hätte dem "Tag der Landwirte" mit Zuchtviehschau und genossenschaftlicher Prämierung gedient. Ziegen wollte man zeigen, Zucht-, Handels- und Schlachtvieh, dazu war ein Schweinemarkt angesetzt. Eine "Große Bauernkundgebung" war vorgesehen. Es hätte ein Vertreter der Landesbauernschaft gesprochen.

Es gab zwar Erinnerungen von älteren Eberbachern, im Krieg hätte es doch einen Kuckucksmarkt gegeben. Vom 30. August bis 2. September 1941 gab es jedoch nur einen kleinen "Volksfest-Betrieb" am schönen Lauer, mit "Gondelflieger", Kinderkarussell und Schießbude. Das war aber nicht der Kuckucksmarkt. Die Veranstaltung wurde zum 6. bis 8. September verlängert. 1942 wiederholte sich der kleine Rummel noch mal, vom 29. August bis 1. September. Lediglich ein bisschen Trost zur regulären Volksfestzeit, also um das letzte August-Wochenende herum.

In diesem Jahr hat die Stadtverwaltung lange gezögert, bis der Kuckucksmarkt offiziell abgesagt wurde. Das lag einerseits auch daran, dass die Formulierungen in der Corona-Landesverordnung nicht immer eindeutig waren. So gab es zwar von Anfang an ein Verbot von Veranstaltungen über eine bestimmte Teilnehmerzahl hinaus. Aber die Gültigkeit der Regelung endete noch vor dem üblichen Start des Kuckucksmarkts. Andererseits wollte man auch Rücksicht auf die vielen Anbieter des Markts nehmen, denen nicht nur Ende August ein massiver Einnahmeausfall drohte. Erst als endgültige Klarheit herrschte, sagte das Bürgermeisteramt am 2. Juni das Fest für 2020 ab.