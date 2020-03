Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wenn Peter Brand dienstlich auf Tour durch die Innenstadt geht, bildet sich in einem Umkreis von rund 20 Metern um ihn herum etwas, was einem Bienenschwarm ähnelt. Neben freundlichen Grüßen von allen Seiten summt es nur so von Sätzen wie: "Ich bringe nur kurz die Blumen weg", "Ich suche nur den Automaten", "Sie haben mich doch nicht etwa jetzt aufgeschrieben", "Ich war aber nur fünf Minuten weg". "Viele haben ihre eigene Meinung. Ich höre mir das an. Aber wenn es in die falsche Richtung geht, beende ich das Gespräch", sagt Brand.

Hintergrund Tricks, die aber in Eberbach nicht funktionieren Ohne Parkschein: > "Ich war nur kurz in dem Laden". Dafür gibt’s 10-Cent-Parkscheine, mit denen man zwölf Minuten parken kann. > "Der Automat war [+] Lesen Sie mehr Tricks, die aber in Eberbach nicht funktionieren Ohne Parkschein: > "Ich war nur kurz in dem Laden". Dafür gibt’s 10-Cent-Parkscheine, mit denen man zwölf Minuten parken kann. > "Der Automat war kaputt" Die Automaten werden regelmäßig kontrolliert. Wenn wirklich nichts geht, Ordnungsamt informieren, Nummer steht auf jedem Automaten. > In einer Fußgängerzone: "Ich habe nicht gewusst, dass man hier nicht parken darf, weil hier kein Schild steht". Wer in einer Fußgängerzone ein Parkverbotsschild sucht, wird keines finden. Das gibt’s dort nicht. In Eberbach dürfen Anlieger nur von 6.30 bis 11 Uhr in die Fußgängerzone fahren und dort auch nur während dieser Zeit "vernünftig" parken. Parkschein abgelaufen: > "Ich stand dort keine zwei Stunden, ich habe mein Auto zwischendurch bewegt". Durch die digitale Erfassung mit Bildern, lässt sich auch beweisen, dass ein Auto nicht mehr bewegt wurde. > "Ich hatte einen Termin in..." Dann hätte man trotzdem früher kommen müssen – oder eben von vornherein mehr Geld investieren müssen. Parkschein einer anderen Stadt oder "sonstige Zettel": Geht gar nicht. Die sehen anders aus. Das wird sofort bemerkt. (mabi)

[-] Weniger anzeigen

Brand ist Gemeindevollzugsbediensteter und Ausbilder beim Ordnungsamt der Stadt Eberbach. Und das schon seit März 1997. Unterwegs ist er in Eberbach und in allen Ortsteilen. Vorher war er im Bauamt angestellt und zuständig für die Friedhofpläne. Die Arbeit im "ruhenden Verkehr" gehört nun seit 23 Jahren mit zu seinem Haupt-Arbeitsgebiet. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Gunter Köbler und Benjamin Bogatzki ist er seit etwa eineinhalb Jahren digital unterwegs, mit einem "mobilen Erfassungsgerät". "Das überträgt die Strafzettel samt Beweisfotos direkt an den Sachbearbeiter im Rathaus." An den Autos landen nur noch Zettel mit dem Hinweis, dass demnächst ein schriftlicher Bescheid per Post eintrifft.

"Ich habe einen Job, der nie langweilig wird – jeden Tag ist etwas anderes", sagt der 61-Jährige. Er ist neben administrativen Arbeiten fast jeden Tag an der frischen Luft, "das härtet ab". Spaß macht ihm an seiner Arbeit "eigentlich alles". Wobei es auch "Höhen und Tiefen" gibt. Einmal wurde er angespuckt, "das war natürlich nicht so toll". Ein Bürger ist ihm auch schon "an den Kragen gegangen". "Ich habe ihm gesagt, er soll Abstand halten und sich gut überlegen, was er tut. Er hat dann abgelassen. Zum Glück kommt so etwas nicht so häufig vor."

Christina Wessely sieht Daten des mobilen Gerätes im Rathaus am PC.

Sein kuriosester Fall: "Ein Milan war in ein Eberbacher Autohaus gestürzt. Wir haben das verletzte Tier zur Burg Guttenberg gefahren, wo es wieder aufgepäppelt wurde."

Aber zurück zu den Strafzetteln. Die vielen "Entschuldigungen" hört sich Brand zwar an, aber er diskutiert nicht, "das bringt nichts". Mancher Bürger regt sich auf, "da rutschen auch mal Schimpfwörter raus". Bei unserem gemeinsamen Gang durch die Innenstadt – wo es die meisten Falschparker gibt – scheint ihn jeder zu kennen. "Ich merke mir nur die Spitzbuben. Die notorischen Falschparker. Manche bekommen immer und immer wieder Strafzettel." Wie Brand berichtet, hat ihm ein Bürger mal erzählt, dass er innerhalb eines Jahres Strafzettel für um die 1000 Euro bekommen hat. "Alle waren von mir", sagt Brand.

Automat defekt. Doch er ist schnell wieder repariert.

Es gibt Tage, da schreibt der Gemeindevollzugsbedienstete nicht einen einzigen Strafzettel, an anderen Tagen sind es viele; "Ich glaube, an die 40 war die höchste Anzahl". Von 6.30 bis 11 Uhr dürfen Anlieger durch die Fußgängerzone fahren und dort auch "vernünftig" parken. Wir sind kurz nach 11 Uhr unterwegs, Brand tippt und tippt auf seinem mobilen Gerät und hängt die grünlichen Zettel an die Autos. Ohne und mit abgelaufenem Parkschein stehen die Autos am Neuen Markt, in der Bahnhofstraße und in der Backgasse, direkt neben der Kirche. Letzteres steht in der Fußgängerzone, der Besitzer wird sich auf 30 Euro einstellen können. In der Brunnengasse steht einer mit einer Parkberechtigung für die Altstadt; "die gilt aber nicht für die Brunnengasse". "In der Brühlstraße wurde auch immer viel geparkt", erzählt Brand.

Seit vergangenen Sommer verhindern zwei Poller die Einfahrt. Noch während Brand die Daten eines weiteren Falschparkers in sein Gerät tippt, klingelt selbiges lautstark. Eine Bürgerin berichtet, dass sie gegenüber des DM-Markts 1 Euro in den Automaten geworfen hat, dass aber weder ein Parkschein heraus kommt, noch der Automat den Euro wieder herausrückt. Brand merkt sich das Kennzeichen der Dame und setzt sich zwei Minuten später vor Ort mit dem Inneren des Automaten auseinander. Schnell ist dieser repariert, der Münzprüfer hatte einen Fehler. Die Frau, die noch an ihrem Auto steht, bekommt ihren Parkzettel. "Sie hat vorbildlich gehandelt", lobt Brand. Oft kommt es auch vor, dass nasse Münzen für Störungen sorgen, etwa wenn sie bei Regen in eine Pfütze fallen, aufgehoben und feucht eingeworfen werden.

Hintergrund Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Eberbach unterliegt dem Ordnungsamt unter der Leitung von Rainer Menges. Gemeindevollzugsbediensteter Peter Brand schildert – neben der Kernkompetenz Ordnung im ruhenden Verkehr – seinen weiteren Aufgabenbereich, der "alles betrifft, was die öffentliche Ordnung angeht". Illegale [+] Lesen Sie mehr Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Eberbach unterliegt dem Ordnungsamt unter der Leitung von Rainer Menges. Gemeindevollzugsbediensteter Peter Brand schildert – neben der Kernkompetenz Ordnung im ruhenden Verkehr – seinen weiteren Aufgabenbereich, der "alles betrifft, was die öffentliche Ordnung angeht". Illegale Müllentsorgung: "Etwa, wenn Sperrmüll einfach auf Gehwege gestellt wird. Das passiert fast jeden Dienstag". Überwuchs: "Wenn er den Verkehr behindert", Hochwasserdienst: "Der Bauhof sperrt, wir sind der Infodienst". Katastrophenschutz Geschwindigkeitsmessungen (gemeinsam mit der vVG Schönbrunn) Baustellenkontrollen Seuchenabwehr (u.a. Rattenbefall oder illegale Fütterung von Tauben/Wildtieren) Schulwegkontrollen Marktmeister Übrigens kosten die Hinterlassenschaften eines Hundes den Besitzer 50 Euro (wenn sie nicht entfernt werden). "Auch das Urinieren von Hunden in der Stadt ist verboten". (mabi)

[-] Weniger anzeigen

Brand tippt unermüdlich weiter in sein Gerät. Dabei hat er in den Straßen alles im Überblick, etwa wer schon wie lange mit abgelaufenem Parkschein parkt. Pech für eine Bürgerin, die "noch auf einer Sitzung war". Sie hat mehr als zehn Minuten überzogen, die Übertragung ins Rathaus ist abgeschlossen. Sie nimmt’s gelassen: "Na gut, dann mache ich eben die Stadt ein bisschen reicher". Entgegen der Fahrtrichtung wird auch gerne in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt, "das kostet zwischen 15 und 25 Euro". Angekommen im Rathaus zeigt Kollegin Christina Wessely vom Ordnungsamt die lange Liste im Computer, für die Brand in einer Stunde gesorgt hat. Wenn jemand kommt und sich beschwert, kann sie darin alles einsehen. Da sogar Beweisfotos eingestellt werden, sind Beschwerden jedoch mehr oder weniger sinnlos. Ein paar Tage später flattern dann die Verwarnbescheide per Post ein. Für Brand geht die Tour an diesem noch weiter.