Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es ist eher ein historisches Sachbuch, es hat keinen reißerischen Titel. Schlicht und einfach heißt es: "Eberbach am Neckar, Hochburg der nationalsozialistischen Bewegung im Odenwald von 1918 bis 1945". Dabei beschreibt es Eberbach in seiner dunkelsten Zeit, eine Kleinstadt unter dem Hakenkreuz. Das Bild auf dem Buchdeckel macht eigentlich den Titel aus: Die Eberbacher stehen auf dem Neuen Markt und grüßen die NS-Nomenklatur mit ausgestrecktem Arm, "Heil Hitler". Kaum einer kann je behaupten, nicht für dieses Regime gewesen zu sein. Daraus soll sich auch die Warnung ergeben, die der Autor heutigen Generationen zurufen will: Wachsam bleiben, "um nicht menschenverachtenden Ideologien zu verfallen, wie es ihren Vorfahren ergangen ist".

Der Autor ist Bruno Schmitt, pensionierter Leitender Studiendirektor und ehemals Rektor der Theodor-Frey-Schule, langjähriger SPD-Stadtrat und Fraktionsvorsitzender. Schmitt selbst hatte die Idee zum Buch. Das Foto der beschädigten Fahne der Eisernen Front auf dem hinteren Buchdeckel, im Dritten Reich von der Eberbacher SPD versteckt, mag sozialdemokratische Befindlichkeit als Antrieb zu diesem Buchprojekt dokumentieren. Ein Beschluss des Gemeinderates stellte Anfang 2019 seine Finanzierung sicher. Dass die Stadt Eberbach nicht auch formal als Herausgeber genannt wird, ist ein Versehen. Wissenschaftlichen Rat gab es vom ehemaligen Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz.

Bruno Schmitt ruft mit seinem Buch auf, wachsam zu bleiben. Foto: Rainer Hofmeyer

Schmitts Buch ist ein Kompendium geworden, in dem gelegentlich das Heute mit der Vergangenheit, die große Politik und lokaler Geist wechseln und verwoben werden. So gibt es den Sprung vom Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 mit seinen Angeklagten zu den Eberbacher Odinwerken als "ideologisches Sammelbecken". Nicht nur hier nennt Schmitt Namen. Eberbacher SA- und SS-Führer, die Protagonisten der lokalen NS-Organisationen werden stets ohne die sonst oft üblichen Kürzel erwähnt. Die Opfer sind ohnehin alle persönlich gewürdigt.

Eberbachs ehemaligem Bürgermeister Dr. John Gustav Weiss, eigentlich unstrittiger Ehrenbürger der Stadt und Namensgeber einer Grundschule, attestiert Schmitt eine "antidemokratische Einstellung und antisemitische Haltung", eine elitäre Sichtweise gegen die Sozialdemokratie. Die Nähe zum aufkommenden Nationalsozialismus sieht Schmitt nicht zuletzt in der Mitgliedschaft von Weiss in der Heidelberger Burschenschaft Frankonia belegt. Überaus mutig werden als Beweis ideologische Verbindungen aus Bürgermeisterjahren am Beginn des 20. Jahrhunderts zu antisemitischen Ereignissen in einer anderen Heidelberger schlagenden Verbindung im Jahr 2020 gezogen.

Dass als Gegengewicht die Leistungen von John Gustav Weiss für die Stadt nicht gewürdigt werden, ist wohl dem Grundansatz des Buches geschuldet. NS-Bürgermeister und SA-Offizier Dr. Hermann Schmeißer kommt in seinem Teil erheblich besser weg. Vielleicht weil der in seiner Zeit sich nicht mit der Eberbacher Sozialdemokratie auseinandersetzte – sie war ausgeschaltet. Schmeißer werden zahlreiche Seiten im Kapitel über die Bürgermeister geschenkt. Viele bislang noch nicht veröffentlichte Bilder aus seinem Soldatenalbum werden veröffentlicht.

Ein langes Kapitel ist Eberbach von der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bis zum Zusammenbruch 1945 gewidmet. Ein kleiner Blick geht drüber hinaus in die unmittelbare Nachkriegszeit. Die Geschichte, der Aufbau von SA und SS, Deutscher Arbeiterfront bis zur Hitlerjugend und dem Bund deutscher Mädel wird gezeichnet, die verantwortlichen Handlungsträger werden allesamt erwähnt. Es ist ein spannender Rückblick auf die Zeit in einer Kleinstadt, in der jeder jeden kannte. Ein Einschub zum Leben des später hoch geehrten Eberbacher Juden Siegfried Sante David mischt sich in diese Textpassagen, als vom SS-Heim am Ohrsberg die Rede ist, welches davor Davids Elternhaus gewesen war.

Namen der Täter und Helfer: Zuvorderst Robert Wagner, geborener Backfisch und aus dem damals noch selbstständigen Lindach, Reichsstatthalter und Gauleiter für Baden. Eigentlich nur ein Enkel der Stadt war Franz Ritter von Epp, Sohn des heimischen Kunstmalers Rudolf Epp. Reichsstatthalter im fernen München war er, aber als Ehrenbürger der Stadt gezeichnet. Auch die anderen Ehrenbürger, die während der NS-Zeit umgarnt wurden, hat Schmitt erwähnt. Straßennamen sind erläutert, die insbesondere unter Hermann Schmeißers Stadtregentschaft an die nationalsozialistische Führungsriege erinnern mussten.

In Schmitts Buch stehen den nationalsozialistischen Tätern die Eberbacher Opfer gegenüber. Adolf Knecht und Salomon Simon Leibowitsch fehlen nicht. Die vielen Eberbacher Juden fehlen genauso wenig, deren langer Todesmarsch auch unter Mithilfe der Eberbacher NS-Entscheidungsträger begann. Die Aufstellung ist erschreckend lang. Die im Buch abgebildete Rathaus-Liste der Eberbacher Juden, die am 22. Oktober 1940 nach Gurs in Südfrankreich deportiert wurden, ist eine historische Rarität.

Das kulturelle Leben der Eberbacher Juden und ihre bewegte Geschäftswelt, die Arisierung der jüdischen Geschäfte, das Herausdrängen aus der bürgerlichen Gesellschaft, der Verlust von Ehre und Ansehen teilweise hochdekorierter, wertvoller Mitbürger – diese Momente sind anderen Publikationen vorbehalten, die bereits über die Jahre hinweg die Eberbacher historische Literatur bereichert haben.

Bruno Schmitts Buch über Eberbach als Hochburg der braunen Bewegung im Odenwald bündelt wohl bewusst den Aspekt des Nationalsozialismus, der braunen Täter. Das Buch ist keine Aneinanderreihung historischer Ereignisse oder von Zeitungsberichten aus der damaligen Zeit. Es ist kein einfaches Eberbacher Geschichtsbuch, in doppeltem Sinne nicht einfach. Es will ein großes Warnzeichen gegen die rechte Gefahr sein.

Info: Eberbach, Hochburg der nationalsozialistischen Bewegung im Odenwald, 176 Seiten, 126 Schwarz-Weiß-Bilder, 19.90 Euro; Eberbacher Buchhandel und Tourist-Info.