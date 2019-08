Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Galerie" steht auf dem Schild, dass noch immer am Haus Kellereistraße 4 prangt. Die Eberbacher Malerin Ruth Schuh hatte es dort aufhängen lassen, um auf ihre Werke im Innern aufmerksam zu machen. Als Schuh im vergangenen Jahr von Eberbach wegzog, bot Hauseigentümer Dr. Rainer Mosebach den Raum samt zugehörigen Schaufenstern dem Eberbacher Künstler Manfred Garstka zur kostenlosen Nutzung als Ausstellungsraum an. "Das wäre doch was für mich und meinen Sohn", freute der sich. Im Oktober 2018 gestalteten Manfred und Christoph Garstka unter dem Namen "2G" die Lokalität erstmals mit einer Auswahl ihrer jeweiligen Bilder. Etwa alle zwei Monate wechseln die Exponate. Dabei legen die Garstkas Wert auf die Feststellung, dass es sich hierbei um einen reinen "Schauraum" handelt, der zum Betrachten und Diskutieren einlädt - ohne kommerzielle Interessen. Immer samstags zwischen 10.30 und 13.30 Uhr stehen die beiden Künstler Besuchern für anregende Gespräche zur Verfügung.

Bilder in der "Lieblingsfarbe Rot" von Manfred Garstka. Fotos: Barbara Nolten-Casado

Damit passt das Ganze natürlich vorzüglich ins Konzept der "Kunstschaufenster" von Kulturamtsleiter Tobias Soldner - auch wenn "2G" offiziell nicht unter diese zählt.

Seit 2008 wollen sie den Straßen der Altstadt und ihren leer stehenden Geschäften neues Leben einhauchen. Demnächst sollen sie durch Industrie- und Handwerksschaufenster ergänzt werden (wir berichteten).

Manfred Garstka ist ein Mann der ersten Stunde in Sachen Kunstschaufenster: Waren seine Werke zunächst nahe dem jetzigen "2G" zu sehen, "da, wo zurzeit Liane Dilo ausstellt", so präsentierte er einige Zeit später seine Bilder einige Häuser weiter, in den Schaufenstern der Firma Zielonka. "Es war vorgesehen, dass man das Lokal nach einer gewissen Zeit wechselte", erinnert sich Manfred Garstka. "Damals gab es ja etliche Bewerber, auch aus der Umgebung von Eberbach. Da gab es sogar Wartezeiten." Doch irgendwann ließ das Interesse am Projekt "Kunstschaufenster" nach. Ausstellungswillige Künstler habe es wohl noch gegeben. Doch viele Hauseigentümer hätten ihre Schaufenster nicht mehr zur Verfügung stellen wollen, vielleicht aus Furcht, die Räume nicht mehr vermieten zu können, wenn die Fenster erst einmal belegt seien, vermutet er.

Digital colorierte fotorealistische Bleistiftzeichnung der imaginären "Claudia" von Christoph Garstka.

Und dann - nach einigen Jahren Pause - jetzt der Ausstellungsraum "2G". "Eine solche Möglichkeit, die Sache aus dem stillen Kämmerlein bzw. dem Atelier rauszuholen und der Öffentlichkeit vorzustellen, die kann sich doch kein Künstler entgehen lassen", findet Garstka. Dabei teilen sich Vater und Sohn Fenster und angrenzende Räumlichkeit. Die linke Hälfte gehört Manfred Garstka. 1937 in Ostpreußen geboren, lebt und arbeitet er seit 1971 in der Region, mehr als 30 Jahre davon in Eberbach. Seine Bilder wurden in unzähligen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt, mehrfach auch in Eberbach. Bei Nummer 733 ist sein Werkeverzeichnis inzwischen angelangt. Zwei Drittel aller Bilder wurden verkauft.

Seinen Teil des Schauraums "2G" hat Manfred Garstka seit letztem Herbst mit Gemälden aus verschiedenen Schaffensperioden bestückt. Nach solchen aus den 70er Jahren und einer Reihe aus 2019 hat er die derzeitige Bilderschau unter das Thema "Lieblingsfarbe Rot" gestellt. Dabei ist neben einem eigens für die aktuelle Ausstellung gemalten Bild namens "Heißer Mond" auch ein "früher Garstka" zu entdecken. "Landschaft" ist das Bild überschrieben, das 1958 in der Malklasse der Hamburger Universität entstand. Demnächst soll auch die "Lieblingsfarbe Blau" einmal Einzug im Schauraum halten, verspricht Manfred Garstka.

Fürs Kontrastprogramm im "2G" sorgt derweil Sohn Christoph Garstka, Jahrgang 1968, mit seinen fotorealistischen Bleistiftzeichnungen der imaginären Frauenfigur "Claudia".

Aufgewachsen in Neckargerach studierte er nach dem Abitur am Eberbacher HSG an der TH Darmstadt Vermessungswesen, was auch das Zeichnen und exakte Pläne-Erstellen beinhaltete. "Mich interessierte immer auch der Realismus, das Handwerkliche", sagt Garstka Junior. Alles, was man in puncto Kunst lernen könne, habe er ja - als Sohn einer Kunsterzieherin und eines freischaffenden Künstlers - zu Hause mitbekommen. Christoph Garstka zog nach Münster, widmete sich den unterschiedlichsten Tätigkeiten, machte sich irgendwann selbstständig als Web-Designer und begann ein Buch zu schreiben. "Die Stadt am Fluss" heißt der futuristische Roman. Im vergangen Jahr zog er nach Neckargerach zurück.