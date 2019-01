Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am heutigen Dienstag wird Horst Schlesinger 80 Jahre. Die Stadt Eberbach würdigt ihren Ehrenbürger nochmals - in dem zu seiner Amtszeit gebauten Rathaus, bei einem Empfang in seinem Ratssaal. Es wird ein bleibendes Zeichen sein, mit dem man seinen Namen in die Geschichte dieses Gebäudes einschreibt. Denn wenn man Horst Schlesinger und seine Eberbacher Jahre beleuchtet, dann ist er immer "der Bürgermeister" gewesen, ein Mann fast ohne Familienleben.

Drei Wahlperioden schaffte Schlesinger. Er war im Amt von 1973 bis 1996. Dann stieg er aus. Hinterher haderte er manchmal zaghaft mit seinem Entschluss - die Entwicklung nach ihm hätte er vielleicht anders gestaltet. Doch auch ohne die vierte Amtszeit war sein planerisches und gestalterisches Werk vollendet, außer dem offenen Wunsch mit dem Steg über den Neckar. Unter Bürgermeister Schlesinger war Eberbach eine positiv gestimmte Stadt geworden.

Was Schlesinger stets jedoch einengte: Er ist zu einem Zeitpunkt Stadtoberhaupt geworden, als ganz wichtige Weichen für Eberbach schon gestellt waren. Was ihm dann als kreatives Feld blieb, war die Entwicklung der Stadt an sich. Es war der Umbau vor allem der Altstadt zu einem sanierten Schmuckstück, die Fußgängerzone, Bäume und grüne Flächen, schöne Plätze, alte und neue Brunnen.

Es war die Erschließung von Neubaugebieten, soweit überhaupt noch Raum dafür da war. Es war der Bau von Tiefgaragen im Kurzentrum und unter dem Leopoldsplatz. Es war die Konversion von Fabrikgelände in Eberbach Nord in ein Einkaufsgebiet - zum Wohle des mobilen Kunden, aber letztlich nicht zum Aufschwung des innerstädtischen Handels. Es war 1996 auch das Ende des Kurbetriebes, weil der sich nicht mehr rentierte.

An Stelle des Leininger Hofs am Leopoldsplatz (hier schon mit dem neuen Wappenbrunnen) wurde zu Schlesingers Amtszeit das neue Rathaus gebaut.

Doch auch Eberbach ist mehr als nur eine Gemarkung. Es sind der Bezug zu Gemeinden in der Umgebung und die Verflechtung von Kommunen, von Bevölkerung, Ämtern und Verkehrs- und Handelsströmen. Als Schlesinger ins Eberbacher Rathaus kam, konnte er seine regional- und kreispolitischen Ideen nicht mehr einbringen. Der neue Rathauschef wurde nämlich 1973 in eine Situation hineingewählt, in der sich alle Verantwortlichen der Stadt - und die Bevölkerung zuvorderst - bereits vehement für einen Verbleib im Kreis Heidelberg ausgesprochen und ihren Willen auch bekommen hatten.

Der Winterhauch war von Eberbach abgekoppelt - trotz händeringendem Wunsch der dortigen Bürgermeister, Eberbach möge sie nicht im Stich lassen. Immerhin gehörten alle Dörfer des heutigen Waldbrunn dereinst zur kurpfälzischen Eberbacher Zent - jahrhundertelang gewachsene Verbindungen wären das gewesen. So liegt der Hohe Odenwald im anderen Landkreis.

Die Wege gingen ab 1973 nicht in die Richtung, in der Eberbach am Ende mehr Bedeutung gehabt hätte. Das haben seine Bürger erst viel später gemerkt. So musste der junge Bürgermeister Schlesinger akzeptieren, dass letztlich sein Eberbach nicht zur zweit- oder drittgrößten Stadt im "Kreis Mosbach" wurde, sondern sich im "Großkreis Rhein-Neckar" in einer der hinteren Positionen einreihen musste. Die alternative Entwicklung wäre gewesen: Gemeinsam im Neckar-Odenwald-Kreis gelegen, hätte sich Eberbach wahrscheinlich um die Ortschaften des Hohen Odenwaldes als Stadtteile erweitert.

Vor dem Umzug ins neue Amtsgebäude residiert Bürgermeister Horst Schlesinger im Thalheim‘schen Haus an seinem Schreibtisch.

Und womöglich wären auch im Kleinen Odenwald die heutigen Ortsteile von Schönbrunn Teile einer Stadt geworden. Wenn nicht der demonstrierte Wunsch aller nach dem "HD" auf dem Auto stärker gewesen wäre als das "MOS" vorne und hinten. Die Dörfer im Odenwald hätten für Entwicklungsflächen gesorgt, die Eberbach heute nicht hat. Eventuell hätte es zur Großen Kreisstadt gereicht - die magische Zahl war 20.000 Einwohner. Die vor seiner Zeit vertanen Chancen beschrieb Schlesinger 1980 mit "bitterem Nachgeschmack".

Die Integration der neuen Stadtteile Brombach, Friedrichsdorf, Lindach, Rockenau, und Pleutersbach gelang reibungslos. Dadurch wuchs die Bevölkerungszahl. Noch war Eberbach in einer einigermaßen bequemen Lage. Mehrere Hundert Wohnungen wurden gebaut. Der Einzelhandel in der Innenstadt hatte genügend Kunden. Sieben Millionen D-Mark bekam Schlesinger für sein Sanierungsprogramm Altstadt. Das Alte Badhaus rettete Schlesinger mit einer Finte vor dem Abriss. Später nannte er die mit 1,5 Millionen Mark durchgeführte Sanierung dieses gotischen Fachwerkhauses einen seiner "schönsten Erfolge".

Der Bürgermeister setzte ein Förderprogramm zur Erneuerung der Altstadtfassaden um. Links vom ehemaligen Neckartor in der Hauptstraße wurde ein Neubau erstellt, der sich harmonisch in die Altstadtfront einpasste. Das versteckte kleine Krauth‘sche Fachwerkhaus dahinter blieb erhalten. Aus einer Schmuddelecke mit dem alten Polizeirevier in der Kellereistraße wurde das neue Kurzentrum - unter seinem Nachfolger verkauft.

Soll seinem Vorgängerbau architektonisch ähneln: das Eberbacher Rathaus wurde zum Zweckbau für die Stadtverwaltung mit angegliedertem Gemeinderats-Sitzungssaal.

Die Realschule in der Steige wurde neu gebaut, das Gymnasium erweitert, die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd wurde gegründet, die Musikschule ins Leben gerufen. Für den Sport gab es eine neue Mehrzweckhalle bei der Neckarbrücke, neben dem Stadion hat man einen Platz mit Flutlicht hingelegt. In der Güterbahnhofstraße entstand ein Rettungszentrum, eine Sozialstation wurde eingerichtet.

Schlesinger hatte Geld für ein neues Rathaus, 22 Millionen Mark einschließlich Tiefgarage. Viele Jahre hatte eine Eisenkonstruktion die Fassade des ehemaligen Hotels "Leininger Hof" am Leopolds-platz gestützt. Sie sollte die Front des Neubaus werden. Schließlich war der Leininger Hof mit seiner Dominanz auf dem Platz zu einem lieb gewonnen Bestandteil des Stadtbildes geworden. Doch der ehemalige Bau ließ heutige Geschosshöhen nicht mehr zu. Die Schauseite fiel. Das Ergebnis nach vier Jahren Bauzeit war 1991 ein kompakter Verwaltungsbau, mehr allerdings nicht. Strahlender Höhepunkt in Schlesingers Amtszeit war 1977 das Stadtjubiläum - 750 Jahre Eberbach.

Verwaltung, Organisatoren, Bevölkerung, Vereine wuchsen über sich hinaus. Es gab ein später nie mehr da gewesenes Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt, auch ausgelöst durch die integrative Art des Bürgermeisters. Der "Eberbacher Frühling" blieb noch als Rest dieser Euphorie übrig.

Mit Schlesinger war ein junger Bürgermeister nach Eberbach gekommen, demokratisch geprägt, auf der Suche nach Kontakt und Anerkennung in der Bevölkerung. Er wusste, dass der Rathauschef einer Kleinstadt nicht auf Distanz zu seinem Umfeld leben konnte.

Die recht schnell eingegangen freundschaftlichen Verbindungen auf gehobener stadtpolitischer Ebene haben jedoch die lange Amtszeit nicht angehalten.

Gerne gesehen im Rathaus und geehrt: Bürgermeister Peter Reichert (l.) empfängt seinen Vor-Vorgänger, Tagesjubilar Horst Schlesinger.

Die Spannungen im Stadtparlament nahmen zu. Schlesinger plante ein Verbundarchiv, das gesetzliche Aufgaben erfüllt und dabei Kosten spart - mit Gemeinden aus zwei Bundesländern und drei Landkreisen, ein einmaliges Projekt. Den positiven Entscheid dazu gönnte ihm der Gemeinderat nicht mehr. In einer der ersten Sitzungen des Nachfolgers gab es die Zustimmung.

Weitere acht Jahre Bürgermeister hätten Schlesinger viel Kraft gekostet. Schließlich hatte er für seinen Dienst bis dahin schon genug geopfert, vor allem sein Privatleben. Das hat er jetzt gefunden. Im Hohen Odenwald, in Schollbrunn.

Dort, wo einst die Schwetzinger Familie Schlesinger mit ihren vier Söhnen unvergessliche Urlaube auf einem Landgasthaus verbracht hatte. Horst Schlesinger ist sein Leben lang ein in der kurpfälzischen Region verwurzelter Mensch geblieben.

Er ist ein Eberbacher geworden. Aber ein klein wenig abgehoben ist er schon - stets "Bürgermeister" eben.