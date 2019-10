Eberbach. (khm) Das La-re-sol-Quartett mit der Pianistin Miwa Hoyana ist im zweiten Kunstfreunde-Konzert der Saison am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz zu Gast. Zu hören gibt es Mozarts Es-Dur-Klavierquintett (KV 452), hier in Fassung für Streicherbegleitung, Haydns Streichquartett Es-Dur, (op. 33/299), "The Joke - Der Scherz" genannt, und Brahms’ Klavierquintett (op. 34), das Fachleuten als eines der größten Werke der Kammermusik für Piano und Streichinstrumente gilt.

Ausführende sind die in New York geborene Kana Sugimura (Violine), die in Tokio, London und Hannover studiert hat. Als Solistin trat sie bei der Uraufführung der kammermusikalischen Fassung des Alban-Berg-Violinkonzerts auf, als Gastkonzertmeisterin spielte sie unter anderem in der NDR Radiophilharmonie. Seit 2012 ist sie Geigerin des Klavierquartetts Flex Ensemble und Konzertmeisterin beim Kammerorchester Musica Assoluta, Hannover.

Tsvetomir Tsankov (Violine) studierte in Bulgarien, bevor er 2003 an der Essener Folkwang Hochschule sein Konzertexamen mit Auszeichnung machte. Er war Preisträger internationaler Wettbewerbe und spielte als Solist und als Orchestermusiker in namhaften Orchestern. Tsankov ist unter anderem festes Mitglied der ersten Violinen im Frankfurter Opern- und Museumsorchester.

Anna Szulc-Kapala (Bratsche)beendete 2007 mit Auszeichnung ihr Violinstudium in Poznan (Posen). Nach Arbeit an der Universität der Künste in Berlin studierte sie an der Musikhochschule Hannover und gewann diverse Wettbewerbspreise. Als Bratschistin arbeitet sie mit Musica Assoluta Hannover, Kammerphilharmonie Bremen und NDR Radiophilharmonie Hannover zusammen

Cellist Jan Bauer aus dem badischen Gaggenau studierte an der Bremer Hochschule für Künste und der Essener Folkwang Hochschule. Nach dem Diplom absolvierte er ein Aufbaustudium in Kammermusik und wurde mit seinem damaligen Klavierquartett Stipendiat der Richard-Dörken-Stiftung. Impulse erhielt er auf Meisterkursen, was zu Interesse an historischer Aufführungspraxis und damit zum Freiburger Barockorchester führte. Seit 2010 ist er Mitglied im Staatsorchester Braunschweig und im Kammerorchester Musica Assoluta.

Die Pianistin Miwa Hoyano wurde nach ihrem Bachelor-Studium in Tokio an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover aufgenommen und beendete ihr Studium 2018 mit Konzertexamen. Als Solistin spielte sie seither auf Tourneen in Japan, Südostasien, USA und Europa. Es folgten Auftritte in der Carnegie Hall (New York) und im Concertgebouw (Amsterdam) mit Radio-Übertragung. An der Musikhochschule Hannover arbeitet sie als begleitende Pianistin, daneben als Kammermusikerin, z.B. in einem Quartett mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker.

Zum Programm: Das Klavierquintett Es-Dur von Mozart ist ein Klavierkonzert mit Quartettbegleitung, in dem aber dem solistisch sehr geforderten Pianisten das Quartett als gleichberechtigter Klangkörper gegenübersteht. Das klangreiche Haydn-Quartett Es-Dur, dem eine Verbindung von hohem Stil mit witziger Volkstümlichkeit eignet, enthält einen langsamen Satz, der ein Lieblingsstück aller Bratschisten ist. Das 40-minütige Brahms-Klavierquintett f-moll wurde schon vom Freund des Komponisten als Musterstück von Klangschönheit, Labsal für jeden Musikliebenden und Meisterwerk der Kammermusik gerühmt.