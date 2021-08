Von Marcus Deschner

Eberbach. Wirtschaftlich im Aufwind ist die Eberbacher Baugenossenschaft (EBG). Dies zeigte sich im Geschäftsbericht für die Jahre 2019 und 2020, den Vorstand Peter Knapp kürzlich bei der Generalversammlung im Restaurant am Leopoldsplatz vortrug.

Nur "wenig bis gar nicht" hat sich seinen Worten zufolge die Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. In beiden zurückliegenden Jahren konnte die EBG Jahresüberschüsse erwirtschaften. Im Jahr 2019 waren es rund 379 000 Euro, im Jahr 2020. 153 000 Euro. Der Bilanzgewinn lag zuletzt bei 868 000 Euro, das Eigenkapital wurde auf 1,5 Millionen Euro gesteigert. Der Zahlungsmittelbestand beträgt 705 000 Euro.

"Bei unserer Geschäftstätigkeit konzentrieren wir uns weiterhin auf die Instandhaltung unserer Wohnungen und Gebäude", stellte Knapp klar. Das Instandhaltungsaufkommen sei das zweite Jahr in Folge gestiegen. Insgesamt seien in 49 Wohnungen Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Größere Projekte seien im Jahr 2019 die energetische Modernisierung von drei Häusern im Kornmarkt mit Kosten von 334 000 Euro und drei Gebäuden in der Unteren Badstraße für 402 000 Euro gewesen. Die Investitionen habe man mit zinsgünstigen KfW-Mitteln gestemmt. Der auf zehn Jahre festgeschriebene Zinssatz betrage dabei 0,75 Prozent.

Vergangenes Jahr habe man die Aufzugsanlagen im Betreuten Wohnen in der Friedrich-Ebert-Straße und im Haus Hauptstraße 2, in dem sich auch die Geschäftsstelle befindet, mit Gesamtkosten von 160 000 Euro umgesetzt. Wie Knapp erläuterte, sind der EBG im Jahr 2019.205 000 Euro Erlös aus dem Verkauf des maroden Hochhauses in der Gütschowstraße zugeflossen.

2020 habe man lediglich einen kleinen Grundstücksteil in der Friedrich-Ebert-Straße an einen Nachbarn veräußert, der dort in zweiter Reihe einen Neubau plane und die Fläche als Zuwegung benötige. In den letzten zwei Jahren hat sich nach Peter Knapps Angaben am Wohnungsbestand nichts geändert.

Derzeit gehören der Genossenschaft 424 Wohnungen, neun Gewerbeeinheiten, 146 Garagen und 143 Stellplätze. Von den Wohnungen seien 122 öffentlich gefördert und dürften nur an Personen mit Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Als "insgesamt gut" bezeichnete er die Wohnungsnachfrage, "aber Angebot und Nachfrage passen nicht immer zusammen". Eine längere Warteliste gebe es weiterhin im Betreuten Wohnen. Die Erlösschmälerungen durch Leerstand schwankten in den letzten zwei Jahren um die drei Prozent und bewegten sich damit etwas über dem Branchenniveau. Zum 1. Januar 2019 habe man unter Zuhilfenahme des örtlichen Mietspiegels und der ortsüblichen Vergleichsmieten bei 232 nicht preisgebundenen Wohnungen die Entgelte erhöht, was zu Mehreinnahmen von jährlich 48 000 Euro führe. Etwas aufgeschlagen habe man auch in den energetisch sanierten Objekten im Kornmarkt und der Unteren Badstraße, was jährlich weitere 12.000 Euro bringe. Zu Ultimo 2020 belief sich Knapp zufolge die Durchschnittsmiete auf 5,06 Euro je Quadratmeter.

Nicht viel tue sich bei der Fluktuationsquote, die in den letzten zwei Jahren etwas unter dem Branchendurchschnitt gelegen habe. "Trotz positiver Entwicklung bleibt die Vermögenslage weiterhin durch hohe Darlehensverbindlichkeiten geprägt", betonte der Vorstand. Dennoch: "Man kann aber erkennen, dass sich das Verhältnis Sachanlagevermögen zu Darlehensverbindlichkeiten in den letzten Jahren zum Positiven hin verschoben hat", gab er sich optimistisch.

Die Bilanzsumme weist für 2020 rund 15,8 Millionen Euro aus, das Sachanlagevermögen hat einen Wert von 14,2 Millionen Euro und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 13,2 Millionen Euro.

Zwar verbessere sich die Situation der EBG kontinuierlich, aber es gebe auch Risiken, die die Entwicklung beeinträchtigten. Dazu nannte er an erster Stelle den hohen Instandhaltungsstau mit einem Volumen von etwa neun Millionen Euro. In den nächsten Jahren sehe man einen Investitionsbedarf von vier Millionen Euro. Bereits in den nächsten Tagen wolle man gemeinsam mit einem Architekturbüro Maßnahmen konkretisieren, auf ihre Machbarkeit abklopfen und mit den Banken abstimmen.

Einstimmig entlastet wurden Vorstand und Aufsichtsrat. In das Kontrollgremium wiedergewählt für weitere drei Jahre wurden Andreas Geier und Joachim Waniek.