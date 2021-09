Beste Stimmung beim lange verschobenen „EberBass“ im Kulturzentrum Depot 15/7 am Freitagabend. Foto: Stefan Weindl

Eberbach. (RNZ) Ein Wummern zog durch das Industriegebiet der Güterbahnhofstraße als die EberBass-Reihe nach langer Corona Pause am Freitag endlich ihren Auftakt in den neuen Räumen des Kulturzentrums Depot 15/7 feiern konnte. Die Veranstaltung, die in Kooperation der Mobilen Jugendarbeit Eberbach (Postillion e.V.) und dem namensgleichen Verein Depot 15/7 organisiert wurde, sollte eigentlich bereits im März 2020 nach der offiziellen Eröffnung des Kulturvereins direkt als zweite Veranstaltung durchgeführt werden. Dann kam Corona und der Lockdown machte den jungen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Nun wurde dort weitergemacht, wo es damals abrupt endete. Denn ausgelassenes Feiern und Tanzen ist nun mit 3G Regel und Maskenpflicht endlich wieder möglich. Im Haus wurde kürzlich eine im Umkreis kaum vergleichbare Licht- und Tonanlage installiert, in deren Bedienung sich die Vereinsmitglieder die letzten Monate intensiv einarbeiteten, um den feierhungrigen Besucher einen längst überfälligen Schritt in die Normalität zu gewährleisten. Alle Daheimgebliebenen konnten dank der ebenfalls neuen Kameratechnik den Abend via Twitch live verfolgen.

Ein lokaler DJ sorgt bei allen Beteiligten für einen unvergesslichen Abend. Foto: Weindl

Die vier lokalen DJs sind mittlerweile fester Bestandteil der Depot-Familie: Marry (Marius Morr), Lil Hungry (Jan Wirth), Lude (Lukas Ludebühl) und Steve-B (Steven Braner) sorgten mit ihrem Gespür für die elektronische Musik von House bis Drum ’n’ Bass bei allen Beteiligten für einen unvergesslichen Abend. Dieser verlief auch wie erwartet ohne große Vorkommnisse und war am Ende sogar ausverkauft.

Die Maskenpflicht im Innenraum wurde von den Besuchern sehr gut angenommen und im Großen und Ganzen herrschte eine vertraute und sehr freundschaftliche Atmosphäre.

Die beiden Fachkräfte der Mobilen Jugendarbeit Moritz Limprecht und Sandra Smentek kümmerten sich um den Corona konformen Einlass, und die Barschichten wurden durch die vielen freiwilligen Helfer beider Institutionen gestemmt.

Pünktlich um 3 Uhr nachts verstummte der letzte Ton und hinterließ eine große Anzahl an jungen Menschen zurück, welche auf eine baldige Wiederholung hoffen.

Das nächste Event findet am Samstag, 18. September, mit den Indiepop-Bands "Used" und "Point Valaine" statt. Eine kleine Aftershow-Party mit Steve-B ist ebenfalls eingeplant.

Info: Für weitere Informationen kann auf der digitalen Linksammlung zurückgegriffen werden. Aktuelle Veranstaltungsinformationen gibt es auf der Homepage des Kulturvereins: www.depot15-7.de