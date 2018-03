Eberbach. (hui) "Mit 1000 und mehr Ideen in den Frühling", ist das Motto des siebten Lions-Ostermarktes. Noch bis heute Abend um 18 Uhr können die kunsthandwerklichen Kreationen der 62 Aussteller in der Stadthalle bewundert werden. Bereits am gestrigen Samstag war jede Menge los. An schön dekorierten Tischen erwartet Bewunderer und Käufer eine bunte Vielfalt schöner und praktischer Dinge: Schmuck, Taschen, Gestricktes, Gehäkeltes, Genähtes, Getöpfertes und Gesägtes, Gürtel, Käse, Kerzen, Puppen- und natürlich Hunderte Ostereier in allen Größen und Farben und jede Menge Osterhasen.

Der Erlös des Ostermarktes aus Eintritts-, Bewirtungs- und Standgeldern kommt wieder gemeinnützigen Zwecken in Eberbach und der Region zugute.