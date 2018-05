Eberbach. (RNZ) Drei Tage feiert Eberbach sein Frühlingsfest: Seit dem Frühlingsliedersingen und dem Fassbieranstich am Freitagabend zieht es die Leute in die Gassen und auf die Plätze Eberbachs, auf denen noch bis Sonntagabend ein Dauerfeuerwerk an musikalischer Unterhaltung geboten wird – von Essen und Trinken und den Begegnungen der Besucher untereinander einmal ganz abgesehen.

Die Temperaturen hätten günstiger ausfallen können, aber die Frühlingsbesucher ließen sich davon die Stimmung nicht vermiesen, zumal bei den Sonnenscheinphasen etwa beim Kinderflohmarkt eher schon sommerliches Klima vorherrschte. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftsleute, dem Schülerband-Wettstreit und weiteren Musikprogrammpunkten klingt der 39. Eberbacher Frühling bis Sonntagabend aus.