So soll das Dr.-Schmeißer-Stift in der Eberbacher Luisenstraße künftig aussehen. Grafik: Büro Planrausch

Eberbach. (cum) Neun Jahre steht das Dr.-Schmeißer-Stift in der Eberbacher Luisenstraße leer. Am Dienstagabend fassten die Mitglieder des Vereins Stiftung Altersheim mit großer Mehrheit einen wegweisenden Beschluss: Das einstige Vorzeigealtersheim wird für 7,4 Millionen Euro für betreutes Wohnen umgebaut. Nach zweijähriger Bauzeit sollen in dem Gebäude in der Innenstadt 34 Seniorenwohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung unterkommen.

Zur Deckung der Finanzierungslücke hatte der Verein zuletzt mehr als 500.000 Euro an Spenden gesammelt, unter anderem von der Dietmar-Hopp-Stiftung und der Gelita AG, aber auch von zahlreichen Privatspendern. Das Projekt soll zügig umgesetzt werden, das Angebot des Generalunternehmers gilt noch bis Ende Mai. Baubeginn soll noch diesen Sommer sein.