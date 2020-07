Eberbach/Mannheim. (fhs) Der Eberbacher Stadtrat Dietmar Polzin ist in die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar gewählt worden. Er hatte als "Inhaber der Eberbacher Garten- und Landschaftspflege" (in der "Wahlgruppe XII. Sonstige Dienstleistungen") als einziger Eberbacher kandidiert.

Dietrich Müller war 2020 nicht mehr angetreten. Die IHK-Mitgliedsbetriebe waren per Brief- und Online-Wahl dazu aufgerufen, 85 Vertreter für die Vollversammlung, das "Parlament der Wirtschaft", zu bestimmen. 29 Kandidaten wurden neu gewählt und werden gemeinsam mit den 53 Wiedergewählten (darunter Polzin) in den nächsten fünf Jahren das Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft vertreten.

Konstituierende Sitzung ist am 16. September in Mannheim. Die IHK-Vollversammlung fasst Grundsatzbeschlüsse und entscheidet über das Budget, die Höhe der Mitgliedsbeiträge und Gebühren. Sie wählt das Präsidium mit dem Präsidenten an der Spitze.