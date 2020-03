Eberbach. (by) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag Dieter Redder einstimmig zum neuen Ortsvorsteher von Rockenau gewählt. Die Wahl war wegen des überraschenden Todes von Hans Leistner am 2. Januar erforderlich geworden. Zu seinem Stellvertreter wählte er Sascha Köhler.

Der Gemeinderat folgte damit dem Vorschlag des Rockenauer Ortschaftsrats, der beide in seiner Sitzung am 12. Januar gewählt hat. Bürgermeister Peter Reichert ernannte Redder als Ortsvorsteher zum Ehrenbeamten auf Zeit.