Eberbach. (RNZ) Die Freien Wähler haben in einer Runde in der "Krone Post" ihre Kandidaten für den "Wahlkreis 16 Eberbach" mit Eberbach, Schönbrunn, Heiligkreuzsteinach, Heddesbach, Schönau und Wilhelmsfeld nominiert.

Für die Freien Wähler kandidieren aus den Gemeinden Persönlichkeiten, die ein breites Spektrum an beruflicher Erfahrung und Qualifikation mitbringen, wie als Fraktionsvorsitzender der ehemalige Wilhelmsfelder Bürgermeister Hans Zellner betonte.

Der Wahlkreis Eberbach ist der einzige, bei dem die Freien Wähler bei der letzten Kreistagswahl 2014 stärkste Kraft waren und die meisten Stimmen auf der Liste erzielen konnten. Dies ist auch das Ziel für die Kreistagswahl am 26. Mai.

Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert wünschte sich dafür eine gute Wahlbeteiligung. Er hofft wieder auf zwei direkt gewählte Kreisräte aus den Reihen der Freien Wähler im Wahlkreis.

Die Freien Wähler haben bei den letzten Wahlen im Kreis ihre Stimmen immer erfolgreich steigern können und sind mit 21 Sitzen drittstärkste politische Kraft.

Bei der Nominierung der Kandidaten in Eberbach wurden in geheimer Wahl folgende Listenplätze in dieser Reihenfolge vergeben: Reichert, Peter Bürgermeister der Stadt Eberbach, Kreisrat; Hans Zellner, Bürgermeister a. D. Wilhelmsfeld, Fraktionsvorsitzender Kreistag; Markus Huhn, Schönau, Informatiker, Stadtrat; PeterWessely, Eberbach, Bankkaufmann, Fraktionsvorsitzender Stadtrat; Ernst-Michael Heß, Heiligkreuzsteinach, Steuerberater, Fraktionsvorsitzender Gemeinderat; Ralf Lutzki Eberbach, selbstständiger Konditormeister, Stadtrat.

Nach der Wahl erfolgten noch Erläuterungen und Hinweise zur aktuellen Arbeit der Fraktion.